Монгольский театр оперы и балета покажет оперу «Аида» в Улан-Удэ

4 и 5 апреля на сцене Бурятского театра оперы и балета можно увидеть «Аиду» Джузеппе Верди в исполнении известного Монгольского государственного академического театра оперы и балета (возрастное ограничение 16+).

- Эта постановка отличается верностью оригинальному замыслу композитора, без современных псевдо-«режиссерских» переосмыслений. Зрители смогут насладиться чистым, незамутненным гением Верди, представленным высочайшим исполнительским мастерством монгольских артистов, - сообщили в пресс-службе театра.

Художественное оформление спектакля, созданное заслуженным артистом Монголии Г. Ганбаатаром и передовым работником культуры Г. Оюун, погрузит зрителей в величественную атмосферу Древнего Египта. Богатые костюмы и великолепные декорации воссоздают эпоху фараонов во всем ее великолепии.

Особого внимания заслуживает хоровая партия под руководством заслуженного артиста Монголии Н. Дашбямба. Массовые сцены поражают масштабностью и точностью исполнения, создавая подлинно эпическое звучание ключевых моментов оперы.

Постановка осуществлена под руководством дирижера Анатолия Чепурного при активном участии монгольских режиссеров Б. Мэндбаяра и Б. Цэрэндаваа, что позволило создать поистине гармоничный сплав русской и монгольской театральных школ.

Спектакль состоит из трех действий, шести картин и длится около трех часов с антрактом. Хореографию постановки разработала заслуженная артистка Монголии Х. Гэрэлчимэг, а световое решение создал передовой работник культуры Б. Энхбаатар.

- У наших зрителей есть прекрасная возможность посмотреть бурятскую «Аиду» 22 марта, а уже 4 и 5 апреля насладиться оперой Верди в исполнении монгольских артистов. Показы состоятся в рамках обменных гастролей в честь 85-летия Бурятского театра оперы и балета. Наша труппа выступит в Улан-Баторе в конце апреля, - отметил директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Возрастной ограничение 16+

Фото: Номер один