Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»

Студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг» в Центре современного искусства «Залуу» (возрастное ограничение 6+).

Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля.

- В экспозиции будут представлены учебные и творческие работы студентов специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». Всех приглашаем на выставку! – сообщили организаторы выставки.

Также на выставке будут продемонстрированы работы, выполненные в таких видах и жанрах изобразительного искусства, как: живописные пейзажи и графика, декоративное панно, композиция, изделия из керамики, дизайн-проекты, гобелен.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site