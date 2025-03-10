Культура 10.03.2025 в 17:28

Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»

Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»

Студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг» в Центре современного искусства «Залуу» (возрастное ограничение 6+).

Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля.

- В экспозиции будут представлены учебные и творческие работы студентов специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». Всех приглашаем на выставку! – сообщили организаторы выставки.

Также на выставке будут продемонстрированы работы, выполненные в таких видах и жанрах изобразительного искусства, как: живописные пейзажи и графика, декоративное панно, композиция, изделия из керамики, дизайн-проекты, гобелен.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: loon.site

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