Культура 10.03.2025 в 17:28
Студенты колледжа в Улан-Удэ представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг»
Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля
Студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского представят свои работы на выставке «Шэнэ зураг» в Центре современного искусства «Залуу» (возрастное ограничение 6+).
Выставка будет работать с 19 марта по 19 апреля.
- В экспозиции будут представлены учебные и творческие работы студентов специальностей «Живопись», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн». Всех приглашаем на выставку! – сообщили организаторы выставки.
Также на выставке будут продемонстрированы работы, выполненные в таких видах и жанрах изобразительного искусства, как: живописные пейзажи и графика, декоративное панно, композиция, изделия из керамики, дизайн-проекты, гобелен.
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site