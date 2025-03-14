В Улан-Удэ пройдет Фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик»

С 25 по 27 марта на Малой сцене Русского драматического театра имени Николая Бестужева во второй раз состоится фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик» (возрастное ограничение 6+). Торжественное открытие состоится 25 марта.

- Русский драмтеатр предоставляет сценическую площадку для проведения репетиций творческих работ, которые будут представлены на фестивале. Фестиваль проходит в рамках наставничества профессионального театра над школьными театрами Бурятии. Это направление взаимодействия с образовательными учреждениями появилось в республике два года назад и показало свою востребованность, - сообщили в театре.

Малая сцена театра соберет шесть разных творческих коллективов по двум направлениям - социальный и школьный театры. Школьные театры г. Улан-Удэ представят МАОУ СОШ №60, МАОУ СОШ №12 имени Ж.Е.Тулаева, МАОУ СОШ № 57 имени А. Цыденжапова, а также детская театральная студия Русского театра под руководством заслуженной артистки Бурятии, лауреата Госпремии РБ Алены Байбородиной.

Направление «социальный театр» представят участники проекта бестужевцев «Первые роли». Это театральный коллектив «Вызов» под руководством лауреата Госпремии РБ Елизаветы Михайловой и подростковый коллектив из Прибайкальского района под руководством Лилии Колмаковой.

Еще два коллектива участвуют в фестивале онлайн. Это «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №14» г. Улан-Удэ, которая представит театральный коллектив женской исправительной колонии ИК-7 «Туяа», а также «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат V вида» для детей с тяжелыми нарушениями речи.

По условиям фестиваля-конкурса, каждый коллектив может представить спектакль, эскиз, открытый урок, или мастер-класс. Основная цель планируемых показов - активизировать деятельность школьных театров, с которыми работают наставники.

Артисты Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева в настоящее время курируют работу 10 школьных театров.

- Для нашего театра большая честь стоять у истоков развития школьных театров, открытия новых талантов в детях Бурятии. С каждым годом фестиваль становится интереснее и показывает хорошие результаты наставничества профессиональных актеров. Эта работа востребована, и мы будем продолжать ее развитие, - говорит худрук Русского драматического театра Вячеслав Дьяченко.

Возрастное ограничение 6+





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