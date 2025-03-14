Культура 14.03.2025 в 16:04

В Улан-Удэ пройдет Фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик»

Торжественное открытие состоится 25 марта
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет Фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик»

С 25 по 27 марта на Малой сцене Русского драматического театра имени Николая Бестужева во второй раз состоится фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик» (возрастное ограничение 6+). Торжественное открытие состоится 25 марта.

- Русский драмтеатр предоставляет сценическую площадку для проведения репетиций творческих работ, которые будут представлены на фестивале. Фестиваль проходит в рамках наставничества профессионального театра над школьными театрами Бурятии. Это направление взаимодействия с образовательными учреждениями появилось в республике два года назад и показало свою востребованность, - сообщили в театре.

Малая сцена театра соберет шесть разных творческих коллективов по двум направлениям - социальный и школьный театры. Школьные театры г. Улан-Удэ представят МАОУ СОШ №60, МАОУ СОШ №12 имени Ж.Е.Тулаева, МАОУ СОШ № 57 имени А. Цыденжапова, а также детская театральная студия Русского театра под руководством заслуженной артистки Бурятии, лауреата Госпремии РБ Алены Байбородиной.

Направление «социальный театр» представят участники проекта бестужевцев «Первые роли». Это театральный коллектив «Вызов» под руководством лауреата Госпремии РБ Елизаветы Михайловой и подростковый коллектив из Прибайкальского района под руководством Лилии Колмаковой.

Еще два коллектива участвуют в фестивале онлайн. Это «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №14» г. Улан-Удэ, которая представит театральный коллектив женской исправительной колонии ИК-7 «Туяа», а также «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат V вида» для детей с тяжелыми нарушениями речи.

По условиям фестиваля-конкурса, каждый коллектив может представить спектакль, эскиз, открытый урок, или мастер-класс. Основная цель планируемых показов - активизировать деятельность школьных театров, с которыми работают наставники.

Артисты Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева в настоящее время курируют работу 10 школьных театров.

- Для нашего театра большая честь стоять у истоков развития школьных театров, открытия новых талантов в детях Бурятии. С каждым годом фестиваль становится интереснее и показывает хорошие результаты наставничества профессиональных актеров. Эта работа востребована, и мы будем продолжать ее развитие, - говорит худрук Русского драматического театра Вячеслав Дьяченко.

Возрастное ограничение 6+


Фото: Номер один



Теги
театр Бурятия

Все новости

В Бурятии завершили поиски лыжника из Иркутска
14.03.2025 в 16:08
В Улан-Удэ пройдет Фестиваль школьных театров «Серебряный колокольчик»
14.03.2025 в 16:04
В Улан-Удэ проект мусоросортировочной станции почти готов
14.03.2025 в 15:54
Два железнодорожных вокзала ВСЖД ждет капремонт
14.03.2025 в 15:36
В Бурятии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»
14.03.2025 в 15:35
Жители Бурятии могут с комфортом доехать до Иркутска
14.03.2025 в 15:11
Прокуратура Бурятии вскрыла картель
14.03.2025 в 15:10
Центр иппотерапии в Бурятии будет развиваться благодаря гранту
14.03.2025 в 14:35
В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки
14.03.2025 в 14:25
В Бурятии увеличили выплату при рождении или усыновлении первого ребенка
14.03.2025 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
В Буряад театре поставят спектакль по мотивам работ Даши Намдакова
Скульптору уже показали работы, по которым будет создан спектакль
14.03.2025 в 13:50
В Бурятии объявлен региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров
В нем примут участие дети и подростки от 10 до 17 лет
13.03.2025 в 16:14
Жители Улан-Удэ могут поупражняться в чтении стихов
Акция состоится во Всемирный день поэзии в парке «Юбилейный»
13.03.2025 в 14:37
В Бурятии назначили нового руководителя хореографического колледжа
Им стала директор Школы креативных индустрий Эльвира Доржиева
12.03.2025 в 15:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru