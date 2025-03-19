Культура 19.03.2025 в 10:03

В Бурятию приедет с концертом американская музыкальная группа

Музыканты выступят на фестивале «Голос кочевников»
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию приедет с концертом американская музыкальная группа

Организаторы «Голоса кочевников» продолжают анонсировать артистов, выступления которых планируются в Бурятии 11-12 июля 2025 года. Одним из участников музыкального фестиваля будет американская группа «Brazzaville».

Основанная в 1997 году в Лос-Анджелесе Дэвидом Артуром Брауном группа быстро завоевала аудиторию своими глубокими лирическими мелодиями и душевными текстами.

- «Brazzaville» - это культовая музыкальная поп-группа, обладающая неповторимым стилем и атмосферой. Смешение элементов инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и других жанров, создают захватывающее звучание, которое уносит слушателей в мир гармонии и экзотики. Слушая хиты Дэвида Брауна, вы окунетесь в атмосферу романтического настроения, где присутствуют любовь, приключения, поиск смысла и обретение себя, - сообщают в Бурятской филармонии.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Бурятская филармония

 

 

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