Более 100 артистов Монгольского театра оперы и балета приедут в Бурятию. 4 апреля состоится показ оперы Джузеппе Верди «Аида» с их участием (возрастное ограничение 16+), а 5 апреля солисты Монгольского театра оперы и балета дадут гала-концерт (возрастное ограничение 6+).

Это будут обменные гастроли в честь 85-летия Бурятского государственного академического театра оперы и балета, и пройдут при поддержке главы, правительства и министерства культуры Бурятии.

- 4 апреля наши монгольские коллеги покажут знаменитую оперу Верди «Аида», а 5 числа дадут гала-концерт. Это очень важное и знаковое событие в юбилейный год. Тем более, что наши артисты выступят в Улан-Баторе уже в конце апреля, - подчеркнул заместитель министра культуры Бурятии Владимир Кожевников.

Постановка «Аиды» Монгольского театра оперы и балета осуществлена под руководством Анатолия Чепурного при активном участии монгольских режиссеров Б. Мэндбаяра и Б. Цэрэндаваа, что позволило создать поистине гармоничный сплав русской и монгольской театральных школ.

Монгольская труппа приедет огромным составом – всего более 100 человек. Это артисты хора и оркестра, а также звёзды Монгольского театра оперы и балета.

- Приедут самые известные монгольские оперные певцы. Партию Аиды исполнит прима Монгольского театра оперы и балета, заслуженная артистка Монголии Балгансурэн Эрдэнэтуяа. Она пела на многих сценах, в том числе и в Италии, а сейчас работает в Монголии. Приедут и другие звёзды, можно сказать, лучшие голоса Монголии. Они дадут спектакль на наших декорациях, но в своих костюмах, - говорит директор Бурятского театра оперы и балета Дмитрий Дылыков.

Программа гала-концерта 5 апреля (возрастное ограничение 6+), исполненная под фонограмму, продемонстрирует широту репертуара монгольских исполнителей, от классических арий до народных песен.

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один