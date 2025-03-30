«Могу смотреть на Улан-Удэ глазами варвара»

По утверждению Дарья Иукканен, свою выставку она посвятила именно виртуальной проекции Улан-Удэ. Тому, какой образ города складывается в интернете. На выставке это раскрывается через тему онлайн-карт и отзывы людей. Все эти моменты художница запечатлела в керамике.







- Мое отношение к Улан-Удэ, что он хороший провинциальный город, который хочет казаться столицей. Он особенный и уникальный из-за многонациональных людей, которые в нем мирно живут, и особого географического места, например, близость с Байкалом, - поделилась горожанка Софья Цыденова. - И, кажется, это единственное место в России, где используют песок, а не реагенты. Прибавить бы к этому еще использование экосредств во всех общественных местах. Но пока не в этой реальности. Люди здесь очень дружные, сплоченные, хоть и сильно скромные. А еще они предприимчивые и находчивые. Любят праздники, но не умеют их отмечать без дополнительных средств. Однако постепенно учатся, не зря ведь сокращается количество алкомаркетов. Развивается и внешний облик самобытной столицы. Пусть медленно и не во всех его уголках. Главное, он точно не стоит на месте.





В Музее истории города Улан-Удэ открылась выставка художницы-керамиста петербурженки Дарьи Иукканен. В своих экспозициях она представила керамические таблички с интернет-отзывами о самых разных местах города и графические работы, посвященные нашему городу и его виртуальному образу. По ним можно составить общее впечатление о столице Бурятии. Мы встретились с художницей и сами решили собрать отзывы о городе, чтобы посмотреть на него глазами разных людей.Дарья Иукканен - коренная петербурженка, выпускница СПБГУ и МГХПА им. Строганова кафедры по керамике, а также выходец Свободных мастерских ММОМА. Впервые наш город она посетила осенью прошлого года. По ее словам, Бурятия - это регион, который очень сильно отличается от остальной России.- Музей истории города тогда предложил мне сделать выставку, и последние полгода я думала и работала над ней. Как художник, я делаю выставки про разные города - это одна из моих любимых тем. Город для меня - естественная среда обитания, и поэтому многие мои мысли и проекты обращены именно к нему. Я постоянно ищу новые способы художественного исследования и взаимодействия с городом. И сделать выставку именно об Улан-Удэ было интересной задачей, - поделилась Иукканен.Выставка стала попыткой осмыслить слияние городской реальности и виртуального мира. Через свои работы девушка предлагает зрителям задуматься о том, как современный мир, насыщенный информацией и чужими мнениями, влияет на наше восприятие места. Ее работы помогают взглянуть на то, как город отражается в чужих глазах.- Я родом из Петербурга, поэтому могу смотреть на Улан-Удэ глазами варвара - сразу подмечать местные особенности. То, что для местных жителей кажется самым естественным и обычным, меня очень удивляет. В Петербурге не бывает землетрясений, нет черемуховой муки, не купить плиточный чай, да и чай с молоком почти никто не пьет, - прокомментировала художница. - Лично для меня Улан-Удэ - это город еды: поесть тут любят и умеют. К тому же местная кухня сильно отличается от привычной мне: буузы, бухлер, шулэн, шарбин - это все очень экзотично.На самом деле непонятно, о ком именно тот или иной отзыв расскажет больше: о человеке, который его оставил, или о месте, где он побывал. Также на выставке есть графика с изображением людей с Яндекс-панорам - возможно, кто-то из посетителей выставки узнает там себя.Что же думают сами улан-удэнцы о родном городе? Ведь зачастую люди не ценят и перестают замечать уникальность и самобытность города. Всегда будет где-то «трава зеленее» и найдутся люди, недовольные всем вокруг. Но такое мышление зачастую присуще людям, которым особо не с чем сравнить, или с определенным складом ума.Обычно все познается в сравнении. Согласно этой поговорке, Туяна Жигмитова по-новому взглянула на свой город, прожив около года в соседнем Иркутске, куда стремятся переехать некоторые жители Бурятии.- Наш город намного комфортнее и уютнее. Да, Иркутск больше, з/п выше, больше возможностей, выбора для шопинга. Но наш город лучше с точки зрения городского комфорта, куда перечислила бы новые трамваи и муниципальные автобусы, информационные табло на остановках о времени ожидания маршрутов, видеокамеры на дорогах, светофоры, разметки – все эти составляющие направлены на безопасную среду для простых горожан. А в Иркутске внимание властей направлено на бизнес-среду, а не на горожан. Например, во время гололеда тротуары там никто особо не убирает, оставляют, как есть, и люди ходят, как могут. У нас все равно подсыпят песочек, дворники продолбят лед. Все ругают местные власти, но мне лично показалась, что у нас, несмотря на всякие проблемы, администрация работает для людей, для города, - поделилась своими мыслями Туяна.Согласно официальной статистике, по данным 2023 года, в нашу республику прибыло из зарубежных стран на 99 человек больше, чем мигрировали в другие страны. Конечно, большой процент из приезжих составляют граждане из стран СНГ, но есть люди, которые переехали из самых неожиданных стран, например из Швейцарии. Правда Лукас Акерманн переехал в Бурятию семь лет назад.- Как приехал, мне было ничего непонятно. Движение по городу для меня как было кошмаром, так и осталось. Как можно дороги и систему движения так строить? Это большой минус. Но чем долго живу тут, тем больше нравится мне город, где есть тайные и прекрасные места, здания. По душе старый город. От Улан-Удэ, точнее от его центра, все, в принципе, близко: Байкал, лес, степи и горы, - комментирует знаменитый швейцарец из Бурятии Лукас Акерманн.По его рассказу, сначала ему трудно было из-за незнания того, что и где находится. Но на сегодня он очень хорошо знает город. Улан-Удэ ему напоминает больше деревню, чем город, чему он особенно рад, поэтому и выбрал здесь свое новое местожительство.- Везде есть плюсы и минусы. Люди часто мечтают о других городах в Европе, США или в западной части России. Но они только знают то, что показывают по телевидению, на социальных сайтах, и никогда там жили. У них там тоже свои проблемы, как и в Улан-Удэ. И иногда такие люди не хотят видеть что-то хорошее в месте, где живут, - поделился Лукас Акерманн.О том, как поменялось представление о родном городе, когда человек переезжает на постоянное местожительство в другую страну, нам поведала улан-удэнка, проживающая в США.- Когда я жила в Улан-Удэ, мне он не казался маленьким городом, но и не считала его большим. Сейчас, живя в Америке, Улан-Удэ мне представляется маленьким городком, но со своими уникальными культурными особенностями. Меня очень удивляет, как наша республика и сам город сохранили свои традиции, находясь в составе огромной страны. Ощущение, что Бурятия живет на острове, на своей земле, куда, конечно, проникла общероссийская культура, но она трансформировалась, соединившись с бурятскими особенностями. И в этом плане Улан-Удэ не похож ни на какие другие города, потому что тут соединились две культуры, - поделилась уроженка из Бурятии Тина Баг.Часто переехавшие, скучая по малой родине, начинают ее идеализировать, оставляя в памяти только хорошие моменты.- Не скажу, что Улан-Удэ стал ближе и роднее, скорее, ценнее. Хотя я родилась и выросла в Улан-Удэ, но не до конца осознавала его ценность. А живя далеко, осознала его «изюминку», которую нигде не найдешь. Проживая в Бурятии, я не понимала людей, которые называли свою деревню или поселок, где они выросли, малой родиной. Теперь я их понимаю, потому что Улан-Удэ - это моя малая родина. Это то место, куда я могу вернуться и почувствовать, что каждый уголок и поворот в городе мне знакомы и греют душу. Отношусь к Улан-Удэ с теплотой, потому что тут я выросла, здесь прошли значимые для меня периоды и события. Воспоминания о малой родине в определенные моменты дают мне поддержку, опору и ресурс. В прошлом году я смотрела запись трансляции с празднования Дня города, мне было очень приятно посмотреть на горожан, - ответила улан-удэнка, живущая в Штатах.Конечно, о городе можно написать много разных и противоречивых отзывов, но совет для туристов: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А для живущих в Улан-Удэ нужно помнить, что изъяны и шероховатости есть везде. Гораздо важнее ценить, что имеем, и пытаться это улучшить вместо пустой критики.