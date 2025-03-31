Летом жителям Бурятии покажут поющего Дельфина

Организаторы «Голоса кочевников» продолжают анонсировать артистов, выступления которых планируются в Бурятии 11-12 июля 2025 года. Одним из участников музыкального фестиваля будет довольно известный рэпер Дельфин.

Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) — российский рэп-исполнитель, мелодекламатор, певец, музыкант, композитор, музыкальный продюсер, автор песен и поэт. Бывший участник и автор текстов рэп-групп «Мальчишник».

- Его творчество всегда стояло особняком в мире музыкальной индустрии. В его лирике найти или открыть для себя нечто важное может большой круг совсем разных людей. Находясь всегда над музыкальными течениями, и, при этом, в струе своего времени, Дельфин приобрел статус самого независимого музыканта. Он никогда не боялся показать мир таким, какой он есть. Его творчество наполняет чем-то незабываемым, остающимся внутри на всю жизнь, - рассказывают про музыканта в Бурятской филармонии.

Напомним, что фестиваль «Голос кочевников» в 2025 году пройдёт 11 и 12 июля в местности Ацагат в Заиграевском районе, которая находится примерно в 40 минутах езды от Улан-Удэ.

Участниками фестиваля Голос кочевников 2025 также будут такие исполнители, как Feduk, Хохма, Базар, американская группа Brazzaville, Крематорий и многие другие.

Возрастное ограничение 18+

Фото: Бурятская филармония