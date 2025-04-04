Национальная библиотека Бурятии готовится к «Библионочи»
26 апреля по всей стране пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2025» (возрастное ограничение 6+). В этом году она приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
Тема «Библионочи» в этом году - «Свои герои», а девиз - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
Национальная библиотека Бурятии присоединится к «Библионочи-2025» и приготовит для читателей множество интересных мероприятий. Главная идея этого года – сохранить память о великих людях прошлого и рассказать о современных героях, которые вдохновляют нас сегодня.
Акция стартует 26 апреля в 17:00. На всех этажах библиотеки пройдут разнообразные мероприятия, здесь каждый найдёт для себя что-то интересное.
Посетители смогут прочесть любимое стихотворение о Великой отечественной войне для записи ролика «Помню. Горжусь».
На втором этаже библиотеки разместится листовая выставка с самыми интересными и значимыми страницами газет времён ВОВ. В краеведческом отделе ждёт акция «Найди своего героя».
Сотрудники библиотеки помогут каждому желающему найти своего предка-участника ВОВ, расскажут о Книгах памяти и других ресурсах для помощи необходимой информации.
В зале литературы по культуре и искусству гостей познакомят с песнями времён Великой отечественной войны на пластинках, проведут урок по живописи «Открытка для героя» и театральный мастер-класс.
В читальном зале на втором этаже разместится детская площадка «Свои писатели». Здесь пройдёт презентация книги «Усы капитана» Ирины Белоусовой, а также встречи с детскими писательницами — Татьяной Петровной Григорьевой и Ниной Токтохоевной Артугаевой (возрастное ограничение 6+).
Кроме этого, маленьких посетителей ждут мастер-классы по робототехнике, кубику-рубику и творческие занятия от центра «МИКЭБИ-Джуниор».
На первом этаже развернётся большой книжный маркет, в котором примут участие Книжная лавка, «Своя комната» и писатели Бурятии.
Завершится «Библионочь» розыгрышом призов и концертом известного певца и мультиинструменталиста Антона Макарова (возрастное ограничение 6+).
Возрастное ограничение 6+
Фото: loon.site