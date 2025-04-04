Национальная библиотека Бурятии готовится к «Библионочи»

26 апреля по всей стране пройдет Всероссийская просветительская акция «Библионочь – 2025» (возрастное ограничение 6+). В этом году она приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

Тема «Библионочи» в этом году - «Свои герои», а девиз - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Национальная библиотека Бурятии присоединится к «Библионочи-2025» и приготовит для читателей множество интересных мероприятий. Главная идея этого года – сохранить память о великих людях прошлого и рассказать о современных героях, которые вдохновляют нас сегодня.

Акция стартует 26 апреля в 17:00. На всех этажах библиотеки пройдут разнообразные мероприятия, здесь каждый найдёт для себя что-то интересное.

Посетители смогут прочесть любимое стихотворение о Великой отечественной войне для записи ролика «Помню. Горжусь».

На втором этаже библиотеки разместится листовая выставка с самыми интересными и значимыми страницами газет времён ВОВ. В краеведческом отделе ждёт акция «Найди своего героя».

Сотрудники библиотеки помогут каждому желающему найти своего предка-участника ВОВ, расскажут о Книгах памяти и других ресурсах для помощи необходимой информации.

В зале литературы по культуре и искусству гостей познакомят с песнями времён Великой отечественной войны на пластинках, проведут урок по живописи «Открытка для героя» и театральный мастер-класс.

В читальном зале на втором этаже разместится детская площадка «Свои писатели». Здесь пройдёт презентация книги «Усы капитана» Ирины Белоусовой, а также встречи с детскими писательницами — Татьяной Петровной Григорьевой и Ниной Токтохоевной Артугаевой (возрастное ограничение 6+).

Кроме этого, маленьких посетителей ждут мастер-классы по робототехнике, кубику-рубику и творческие занятия от центра «МИКЭБИ-Джуниор».

На первом этаже развернётся большой книжный маркет, в котором примут участие Книжная лавка, «Своя комната» и писатели Бурятии.

Завершится «Библионочь» розыгрышом призов и концертом известного певца и мультиинструменталиста Антона Макарова (возрастное ограничение 6+).

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site