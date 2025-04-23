Театр кукол «Ульгэр» готовит спектакль по мотивам кыргызского фольклора под названием «Ленивый мальчик» (возрастное ограничение 6+). Премьера состоится 26 и 27 апреля в 12.00 и 14.00.

- Спектакль перенесет зрителей в юрту среди степей, в которой дедушка расскажет внукам историю из своего детства, как из-за лени, нежелания работать и упрямства он превратился в столб, - рассказывают в театре.

Режиссер спектакля Ольга Бондарева создала притчу о трудолюбии, воспитании и уважении к старшим. Спектакль создан на основе киргизской сказки «Как лентяй в столб превратился».

Национальный колорит, сюжет с превращениями и чудесами, захватывающие красотой куклы погрузят зрителей в атмосферу кыргызского фольклора.

Для «Ленивого мальчика» Чимита Зундуева, художник-постановщик спектакля, создала новые куклы-марионетки.

Возрастное ограничение 6+

Фото: театр Ульгэр, афиша