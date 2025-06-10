Умеющим играть в шахматы в Улан-Удэ вручат призы

В Улан-Удэ любителей шахмат просят приготовиться к самой захватывающей шахматной баталии года. 14 июня в парке «Юбилейный» проведут турнир и приурочат его ко Дню города.

Открытий шахматный турнир для всех возрастов проводит Российское военно-историческое общество. Участников разделят на две возрастных категории – до 18 лет и старше 18 лет. Начало в 12.30 часов.

- Шах и мат, друзья! Неважно, гроссмейстер вы или новичок, главное – желание победить и умение красиво проигрывать. Принять участие может любой желающий, возрастных ограничений нет. Победителей ждут памятные и денежные призы, достойные их гения – ценные и памятные, они будут напоминать о славных битвах и триумфальных победах, - рассказали в Дирекции по паркам культуры и отдыха.

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Фото: loon.site