Этнокостюмы модельера из Бурятии оценили на конкурсе «Величие в деталях»

В конце августа в городе Кызыл состоялся международный фестиваль профессионального искусства «Наследие предков». Мероприятие посвятили выдающемуся балетмейстеру, дизайнеру и педагогу Вячеславу Донгаку, который в этом году празднует двойной юбилей: 70 лет со дня рождения и 50 лет трудовой деятельности.

В рамках фестиваля прошел международный конкурс дизайнеров «Величие в деталях». В нем принял участие дизайнер-модельер колледжа искусств имени Чайковского Улан-Удэ Игорь Сарапулов.

Модельер создал в тандеме с Руфиной Уюиной этноколлекцию «Номин». Работа удостоилась второго места, сообщили в минкультуры Бурятии.