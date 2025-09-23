Семейские умельцы показали таланты

На прошлой неделе в городе Улан-Удэ и селе Нижний Жирим Тарбагатайского района прошли заключительные мероприятия в рамках проекта «Забайкальские умельцы: дело мастера боится».

Семейское возрождение

Это была финальная часть большого и полезного проекта, который реализовывался в республике региональной общественной организацией «Общество культуры семейских Республики Бурятия». «Проект стартовал в июле 2024 года. Он осуществляется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив», - отметил руководитель проекта Сергей Петров, председатель организации.

Для Сергея Петрова и его единомышленников это не первый проект, посвященный развитию культуры староверов, которые они реализовывают. В рамках конкретно данного проекта, за более чем годичный отрезок времени был проведен целый ряд мероприятий.

В Бурятии староверы всегда славились своей хозяйственностью, мастеровитостью, трудолюбием, тем, что старались хранить заветы предков. Это было видно в по-хозяйски обустроенных дворах старообрядцев, в поле, где они работали, внутри их домов, включая вкусную и сытную семейскую кухню. Семейские обладают уникальными элементами культуры в своем песенном творчестве, традиционных нарядах, оформлении изб и предметов обихода, и т. д. В религии тоже есть своя уникальная древлеправославная церковь.

В республике проживает около 200 тысяч потомков староверов. Они представлены во всех сферах жизни Бурятии – экономике, социальной сфере, органах власти, общественных организациях.

Как отмечают в «Обществе культуры семейских Республики Бурятия», сегодня в эпоху глобализации и нашествия массовой культуры, что ведет к размыванию, исчезновению культурных особенностей, виден рост интереса к самобытной культуре семейских. Не только среди самих семейских, но и среди тех, кто не являются ими. Староверы Бурятии благодарны Президентскому Фонду культурных инициатив за внимание к их проектам и поддержку, без которой задумки было бы воплотить гораздо труднее.

Золотые руки

Одно из заключительных мероприятий прошло в Улан-Удэ, в КТЦ «Феникс». 19 сентября на его площадке развернулся фестиваль семейской культуры «Забайкальские умельцы». Он объединил выставку-ярмарку народных ремесел, а также концерт семейских творческих коллективов. Среди семейских ремесел, которые сейчас вызывают особенный интерес, можно назвать гончарное дело и семейскую роспись. Во многом им были посвящены мероприятия проекта «Забайкальские умельцы: дело мастера боится».

В рамках проекта прошли экспедиции в пять сел из тех, в которых компактно проживают староверы. Это были села Тарбагатайского, Заиграевского и Мухоршибирского районов. В экспедициях как раз изучали состояние гончарного дела и семейской росписи.

«После проведения анализа собранных материалов, совместно со студентами и преподавателями ФГБОУ ВО «ВСГИК», разработали и провели цикл мастер-классов в пяти дошкольных учреждениях Улан-Удэ и для школьников в Городском дворце детского и юношеского творчества. В селах Новая Брянь и Мухоршибирь мастер-классы охватили педагогов допобразования и активистов. Также мастер-класс прошел в поселке Николаевский Тарбагатайского района. Были охвачены и студенты. Одним из результатов экспедиций стала небольшая брошюра, на страницах которой собрана информация в виде фотографий с описанием объектов», - рассказала Елена Варанкина, координатор проекта.

То, в чем семейская культура изменилась, состоит в переходе от традиционно закрытой, замкнутой в родной старообрядческой общине формы, к открытости, готовности популяризировать себя в окружающем мире.

На выставке-ярмарке перед «Фениксом» все желающие - под песни староверов, звучавшие из динамиков - могли соприкоснуться с семейскими ремеслами, пришедшими из прошлых веков. Посмотреть на изделия, подержать в руках, задать вопросы мастерам, приобрести работы.

«Это текстильные куклы, игрушки в традиционном семейском стиле. Этим направлением занимаюсь четыре года. Заинтересовалась игрушками именно ручной работы и решила начать их делать. Сделала первую, вторую и подумала - а почему не начать делать в семейском стиле, мы же в семейском селе живем», - поделилась с «Номер один» Светлана Богомазова. Она приехала на выставку-ярмарку из села Тарбагатай.

В семейском стиле мастерица делает, в основном, кукол. Куклы у нее все в ярких одеждах. «Стараюсь делать их правдоподобными, достоверными по отношению к традиционным семейским нарядам. На куклу обычно уходит неделя плотной работы. Они у меня сделаны из трикотажа», - рассказала Светлана Богомазова.

Есть большие куклы высотой в 35 сантиметров, есть пониже, сантиметров 15. Но мастерица уже имеет задумку делать кукол и более 35 сантиметров.

«Но не каждую куклу подаришь ребенку играть. Некоторые куклы создаются для интерьера. Поставишь на полочку и любуешься. А вот этой куклой можно ребенку играть без проблем, более прочная. Это интересное дело. Каждая кукла индивидуальна. Буду и дальше продолжать», - рассказывает она, демонстрируя различные свои изделия. Знакомые, родственники поддержали ее в возникшем интересе к семейскому культурному наследию. Им нравиться изделия, которые получаются.

По соседству можно было познакомиться с семейскими оберегами и традиционным рукоделием - вязанием. «Вечерами семейские женщины вязали коврики, тапочки, носки, сумочки», - рассказала участница ярмарки.

Обереги всегда были широко распространены в семейских селах. Например, оберег с травами ставили в изголовье, чтобы отгонять злых духов. Детям в колыбель тоже клали. Сегодня немало детей тоже учатся вязать, учатся бисероплетению. То, что придавало особенность культуре старообрядцев сохраняется.

Светлана Гончарук из Онохоя Заиграевского района представляла на ярмарке вязаные платки. Это не известный стиль оренбургского пухового платка, а несколько иная его версия (и не из козьего пуха).

«Старообрядцы выходили из западных округов, в т. ч. из Оренбурга», - рассказала она. Также она привезла на ярмарку вязаные игрушки. «Связаны вручную спицами или крючком. Полностью ручная работа, в т. ч. лепные элементы игрушек», - отметила рукодельница.

Улан-удэнка Вера Шишмарева продвигает семейское творчество вместе со своей дочерью. Ее столик был на ярмарке в числе самых популярных. Люди подходили, чтобы купить фигурки в семейском стиле - гармонист, девушка в традиционном наряде и др. «Мои предки из Селенгинского района, из села Ягодное - единственного села в районе, в котором проживают семейские», - рассказала она, отметив, что увлекаются изготовление фигурок всей семьей в качестве хобби.

Сувенирные скульптурки, которые были привезены на выставку и раскупались, как горячие пирожки, были дипломной работой ее дочери - выпускницы ВСГИК. Это лишний раз подтвердило, что наследием предков интересуется и поддерживает не только старшее поколение семейских. Среди пришедших был депутат Народного Хурала, выходец из семейских, Анатолий Кушнарев.

Он пообщался с Верой Шишмаревой, оценил работы и, сказав, что молодого мастера надо поддержать, тоже купил сразу две фигурки. «Мне нравится то, что мы здесь видим, - высказался Анатолий Кушнарев о выставке-ярмарке народных ремесел. - Например, эти работы Елизаветы Сергеевой, молодой девушки, которая делает великолепные скульптурки».

Он знаком с Сергеем Петровым с 2013 г. «Очень интересный человек. То костюмы семейские возрождает, то еще что-то, берет темы и поднимает их. Я даже подсказал ему новую тему - ивоплетение, которое было сильно развито и которое почти теряем в семейских селах. Из бересты тоже многое делали», - сказал Анатолий Кушнарев.

Еще одна участница ярмарки Оксана Москаленко тоже представляла семейских, живущих в Улан-Удэ.

«У меня семейские корни по отцу. Ему более 90 лет, жив-здоров. Увлеклась семейским рукоделием с 2014 г. Прошла мастер-класс, стала изучать историю текстильных кукол, делать стараюсь в соответствии со всеми технологиями, бытовавших у семейских. Вот, например, это - кукла-столбушка. Она делается скруткой из полотенца, ткани. Куклы у семейских разные. Я знала, что у меня есть предки семейские и мне это всегда было интересно. Сама даже выезжала в Большой Куналей, изучала», - поделилась Оксана Москаленко.

Даже зная, как что делать, она обращается к мастерам, чтобы удостовериться в правильности. Потом на память обмениваются своими работами. А еще женщина руководит клубом народной культуры. Изготовлением семейских кукол активно интересуются и люди, не имеющие семейские корни. По ее словам, первые куклы делаются сложно, но потом уже легче.

Ярмарка оказалась очень веселым мероприятием. В финальной части каждому участнику вручили на память диплом об участии.

Концерт и уникальная мода

А затем все пошли в концертный зал «Феникса» на концерт семейских творческих коллективов. Перед его началом с приветственными словами выступили Татьяна Елистратова, зампред комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ и Ольга Турчанинова, председатель «Общества культуры семейских Иркутской области».

Особенно зал порадовало выступление маленьких танцоров из нескольких детсадов. Каждый детсад-участник представил свой номер. Конечно, были выступавшие взрослые. Собравшиеся в зале послушали и оценили народный хор «Белые березы» (Десятниково), ансамбль семейской песни «Живица» (в него входят потомки некоторых старообрядческих родов, где в нескольких поколениях были уставщики древлеправославия), Лизу Двоеглазову, ансамбль «Семейские янтари» (Улан-Удэ), певческий коллектив «Долюшка» (Новая Брянь) и др.

«Изюминкой» концерта стал показ коллекции семейской женской одежды, за которой стояла жизнь реальной женщины. До того дня ее ни разу не представляли широкой публике. Коллекцией поделилась Елена Варанкина - координатор проекта.

Зрителям рассказали, что в свое время одежда принадлежала жительнице села Надеино Тарбагатайского района, матери семерых детей, Екатерина Пантелеевне Зайцевой - бабушке Елены. Костюмы были изготовлены в качестве приданого и дошли до нас через более, чем 80 лет. В коллекции 30 предметов - тканые пояса, головной убор, сарафаны, рубахи и т. д. Перед зрителями прошли девушки-модели. Ведущая в подробностях описала то, что презентовалось - два рабочих сарафана, праздничный сарафан, повседневный комплект. Завершил показ еще один яркий праздничный сарафан.

«Сарафан был для особых случаев. Но Екатерина Пантелеевна не надевала его никогда, а лишь бережно хранила в сундуке долгие-долгие годы», - сообщили собравшимся. После концерта на сцене прошла церемония награждения. Среди мастеров-участников ярмарки жюри решило наградить Светлану Викторовну Богомазову.

«Большая благодарность и Сергею Петрову, и всем, кто это организовал, поддержал, и гостям, которые пришли. Шикарная программа, все понравилось. Красиво, здорово», - сказала «Номер один» после концерта Ольга Турчанинова. Она отметила, что организации семейских Иркутской области и Бурятии поддерживают контакты, два-три раза в год проходят встречи. Но в Иркутской области старообрядчество не так ярко представлено, как в Бурятии. Старообрядцев в области меньше.

Президентский Фонд очень помог

Как отметила «Номер один» координатор проекта Елена Варанкина, на средства гранта от Президентского Фонда культурных инициатив для ремесленных нужд было закуплено современное оборудование и материалы, с использованием которых успешно разработаны, апробированы и проведены мастер-классы.

«На мастер-классах можно было реально посидеть за гончарным кругом, понять, что это такое, попробовать изготовить предмет из глины. Все слышали о гончарном круге, но вживую его мало кто видел. «Оборудование и материалы тщательно выбирались и закупались в разных регионах и городах России: Новосибирске, Омске и др.», - пояснила она. Я думаю, к таким мастер-классам интерес не угаснет, а скорее наоборот.

Всем известен факт, что в Бурятии культура староверов сохранилась лучше, чем в других регионах страны. И сейчас наблюдается всплеск интереса.

«Я давно слежу за состоянием нашей культуры и скажу, что интерес к ней растет не только со стороны туристов, в т. ч. иностранных, но и среди современных потомков семейских. С определенной уверенностью можно сказать, что мы задаем тон. После нашей поездки в Мухоршибирь и проведении там мастер-класса, педагоги дополнительного образования стали популяризировать семейскую роспись, заинтересовались также костюмами и говором семейских, стали изучать культуру, покупать книги на данную тему. На недавнем фестивале «Путь Аввакума» мухоршибирцы уже сами проводили мастер-класс по семейской росписи и изготовили сувенирную продукцию с использованием приобретенных на мастер-классе знаний.

Это же наша самобытность, наше «я» и оно настолько яркое, что его забывать, считаю, никак нельзя. Наши семейские села Бурятии с росписью – вообще, самые яркие села в России. В детских садах, где проводились мастер-классы, дети с удовольствием слушали и делились своими эмоциями: «С вами было круто. Приходите к нам еще!». «Очень им это интересно», - поделилась Елена Варанкина.

Детсады-партнеры работают по программе «Родники», направленной на изучение истории и культуры старообрядцев. Но не надо думать, что в таких садиках собраны только дети с семейскими корнями – воспитанники самые разные.

«Наши братья-буряты также интересуются этим. И наши дети в свою очередь смотрят с интересом на бурятскую культуру. В детсадах ведь изучают и бурятскую культуру тоже», - подчеркнула Елена Варанкина. Таким образом складываются теплые добрососедские отношения, с малолетства завязывается крепкая дружба.

Приехали работники Эрмитажа

На следующий день, 20 сентября, в нижнежиримском «Музее-усадьбе старовера Петрова» прошло народное гулянье.

В 2025 году старинная усадьба была украшена домовой семейской росписью. Некоторые имеющиеся в усадьбе поверхности были предоставлены студентам, чтобы они попрактиковались в создании росписи. Молодежь должна знать это ремесло не только в теории.

Сначала студенты занимались росписью небольших традиционных предметов быта: прялок, сундуков, туесов и прочего. А потом взялись за крупный формат. Это тоже часть проекта «Забайкальские умельцы: дело мастера боится».

В гуляньях приняли участие местные, а также туристы из Улан-Удэ, далекого Сахалина, Санкт-Петербурга и т. д.

Нижний Жирим находится в часе езды от Улан-Удэ. Село ждало гостей со своим ясным небом, теплой погодой, запахами осени. У деревянных ворот усадьбы с орнаментами староверов приехавших встречали семейские в нарядным одеждах и с гармонью. Как только народ подошел к воротам усадьбы, грянула веселая песня под живую музыку.

«Доброго здоровья от всей души желаем!», - обратились к гостям, преподнося им хлеб-соль. «Подходите, угощайтесь!», - приглашали народ. Все охотно откликались, отламывали хлеб, обмакивали в солонку и кушали, одновременно запечатлевая все на память. Вообще, гости на протяжении всего пребывания в музее-усадьбе самым активным образом снимали происходящее.

За четыре часа всех познакомили со староверами, с тем, как жили они в прошлые века. Люди увидели традиционную избу с русской глинобитной печью в центральной комнате, столом, кроватью, ткацким станком и прялкой. «Печь до сих пор действует, в ней можно печь пироги. Раньше варили женщины, мужчины эти не занимались. Было строго разделено - женская работа, мужская работа», - пояснил Сергей Петров. Можно было собственными руками попробовать, как в прошлые века, поставить в печь чугунок с помощью ухвата.

Изба была «населена» семьей, членов которой отобразили фигурами, сделанными в полный человеческий рост и в традиционной одежде старообрядцев. Туристы с интересом ходили между ними. Костюм, который был на фигуре женщины за прялкой, - реальный костюм, некогда носившийся бабушкой Сергея Петрова.

«Были искусствоведы, сказали, что это уникальная ткань - китайский шелк прошлого века, больше ста лет. Они были поражены, сейчас такое мало где сохранилось. Это повседневная одежда», - пояснили гостям.

«Небедная семья была, раз шелк», - подметила одна из женщин. «У семейских бедных практически не было», - ответил Сергей Петров.

В другой комнате на столе стояли туеса с росписью, на полу нарядный сундук, на еще одной печи самовар, а в углу христианские иконы. Здесь желающие, взяв кисточки и краски, учились семейской росписи, заодно узнавая ее символизм. В зимовье расположилась большая коллекция книг о старообрядцах. Там участники гуляний под чай с пирогом слушали рассказы о староверах, обосновавшихся в этих местах, листали книги, если что заинтересовало, можно было купить.

Невдалеке проходил мастер-класс по гончарному делу - одному из очень нужных ремесел прошлого. Туристы под руководством опытного мастера, который делился хитростями дела, пробовали свои силы в изготовлении небольших кувшинчиков из глины на крутящемся гончарном кругу.

Во дворе приехавших учили традиционным семейским играм и забавам. Здесь же старообрядцы торговали дикой ягодой, только что собранной в тайге, и другими дикоросами. Продавались различные сувениры. Звучали песни под гармонь.

«Усадьбу построил мой прапрадед в 1885 году. В этом году юбилей - усадьбе 140 лет. Это очень интересный дом», - рассказал туристам историю этого места Сергей Петров.

Особенно всех поразила судьба деда. Он прошел несколько войн - КВЖД, финскую, Халхин-гол, и Великую Отечественную. «Бабушка, его жена, получила две похоронки - в 1942 и 1944 годах. А он в 1945 году пришел живой. Сергей Петров показал даже копию одной из похоронок.

Раньше село называлось Чирим (в переводе с бурятского «подпруга»). Один из предков Сергея Петрова, Афанасий Петров, в числе основателей села.

Прошел показ традиционной семейской одежды, изготовленной по канонам прошлого. А какое веселье разгорелось, когда туристы, разделившись на команды, стали соревноваться в беге с коромыслами и ведрами. Чтобы гости не обливались водой, ведра были без воды. Просто положили внутрь небольшой груз. Или когда началось метание довольно крупных поленьев, в котором тоже соревновались команды.

Кстати, в одном из конкурсов выяснилось, что забросить картошку в ведро издалека не так просто, как кажется. Семейские села, как известно, славятся картофелем. А про забег, когда по двору бежали мужчины, неся на руках женщин, и говорить нечего. Кто-то даже падал.

Ну а финальным аккордом стал, конечно, семейский обед, устроенный для участников народного гулянья.

«Работаем в Эрмитаже с супругой, приехали сюда семьей посмотреть, познакомиться с республикой. Про это мероприятие друзья подсказали, сказали, что одно из самых интересных. Поэтому поехали, познакомились с хозяином, с прекрасными людьми, которые сделали этот праздник, развлекают, показывают, просвещают», - поделился впечатлениями санкт-петербуржец Дмитрий Любин,

Раньше он никогда не был в Бурятии. Что ему в мероприятии понравилось больше всего?

«Понравилось знаете что - единение традиций, природы, отношения людей друг к другу, понравилось творчество. Раньше о староверах знал, но настолько близко, настолько тепло и непосредственно - только здесь. Никогда такого не было до сего дня», - сказал гость.

Значимый проект, поддержанный Президентским Фондом культурных инициатив, завершился. Однако развитие семейской культуры в Бурятии - продолжается.