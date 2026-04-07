Презентовали детскую энциклопедию о Бурятии

7 апреля в Национальной библиотеке состоялась презентация детского энциклопедического атласа «Я и моя Бурятия». Книга на 64 страницах рассказывает о ключевых фактах «озерного и степного края». Вдохновленные советским атласом «Мир и человек», авторы создали энциклопедию родного края, которая содержит информацию от астрономии и географии до истории Бурятии с древнейших времен до нашего времени. Проект был запущен Комитетом по информационной политике Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия в 2025 году. Первые экземпляры уже передали детям, директорам школ и библиотекам города.

Желтый атлас

Если спросить человека, чье детство пришлось на 1980-90-е годы, то он обязательно вспомнит об атласе «Мир и человек». Для целого поколения это была не просто книга, а пропуском в путешествие по миру.

Изданный в 1985 году по инициативе молодых сотрудников производственного картосоставительского объединения «Картография», атлас мгновенно обрел культовый статус. Тираж в 320 тысяч экземпляров исчезал с прилавков в считанные минуты.

«Мир и человек» получил всенародную любовь из-за простоты подачи сложного материала. В те времена, когда интернета не существовало, а цветные энциклопедии были роскошью, атлас стал единственным «окном в мир» для миллионов советских школьников.

Интересно, что даже сегодня, когда любой факт можно найти за секунду в телефоне, старый советский атлас «Мир и человек» остается настольной книгой для многих семей. Родители покупают переиздания детям, чтобы показать им тот самый «ламповый» мир, где космос был рядом, а по страницам книг ходили добрые нарисованные проводники.

Этот атлас научил целое поколение не зубрить, а понимать географию. Он доказал главное: даже самую сложную науку можно рассказать с любовью и интересом.

Энциклопедия про Бурятию

Со слов автора, именно тот самый советский атлас стал прообразом для создания энциклопедии о Бурятии. Детский энциклопедический атлас «Я и моя Бурятия» создан для детей и взрослых, чтобы помочь каждому лучше узнать свой край и почувствовать себя его частью.





- В прошлом году мы с педагогами начали разрабатывать содержание книги. Один из посылов педагогов и краеведов был в том, что сейчас недостаточно детских изданий, которые рассказывали бы историю Бурятии и связь с нашей большой страной. И потому возникла идея создания данного проекта, а прообразом издания стала советская книга «Мир и человек». Все, кто принимал участие в создании книги помнили про книгу из детства, где на страницах была проиллюстрирована огромная информация про географию, космос, природу нашей Родины, - поделилась автор идеи, руководитель проекта, замруководителя Администрации Главы и Правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.





В атласе представлены разные карты: географические, исторические и культурные. Они показывают, где находятся горы, реки и озера, какие народы живут в Бурятии, чем люди занимались в прошлом и какие традиции сохранились до наших дней.

Как уверяют создатели проекта, он направлен на то, чтобы каждый житель Бурятии имел экземпляр атласа у себя дома.

- В создании атласа вложена душа. И потому он поможет лучше узнать свою малую Родину, нашу любимую Бурятию. Ее историю о том, как она начиналась, какие народы жили, как развивалась и чем сейчас живет республика, - обратился ко всем собравшимся на презентации Глава Бурятии Алексей Цыденов.

Как утверждает Ирина Доржиева, задача стояла создать с одной стороны научную, с другой интересную для детей энциклопедию. Чтобы было понятно и увлекательно в век современной цифровизации. Когда наши дети сидят в телефонах и получают информацию в ярких картинках.

- Очень надеемся, что нам удастся привлечь детей к чтению. Получилось ли или нет мы узнаем через год, спросив у них, что они теперь знают о Бурятии из этой энциклопедии, - отметила автор идеи.

Ирина Доржиева отметила слаженную и квалифицированную деятельность команды, работавшей над атласом «Я и моя Бурятия», которую возглавляла куратор проекта, редактор издания и директор радиоканала Буряад ФМ Жанна Дымчикова. В том числе над книгой работал кандидат географических наук, доцент Института педагогики и психологии Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова Владимир Бабиков. Иллюстрацию выполнила выпускница Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина художница Дарима Кантакова.





- Скажу честно, что я многого про Бурятию я не знала. Особенно про флору, фауну, археологию, астрономию. Но те, кто работали над этой книгой, очень увлеченные люди и хорошие эксперты. Мы с командой сделали информацию в книге проще, понятнее, чтобы атлас был интересен и взрослым, и детям, - поделилась куратор проекта, редактор издания и директор радиоканала Буряад ФМ Жанна Дымчикова.

Вручили детям

На торжественном мероприятии экземпляры первого тиража детского энциклопедического атласа «Я и моя Бурятия» были переданы 42 школьникам, среди которых дети погибших и действующих участников специальной военной операции, победители олимпиад по краеведению, школьные блогеры. Каждому ребенку вручили по 2 атласа на бурятском и русском языках.Также экземпляры были вручены директорам школ и библиотек. Им передали комплекты из 10 атласов: по 5 на бурятском и 5 на русском языках.





Валерий Поздняков, министр образования и науки Бурятии, подчеркнул значимость сохранения исторического наследия родного края. Он также напомнил о других инициативах, реализуемых в регионе. В частности, он упомянул учебно-методический комплекс «История нашего края. Бурятия», предназначенный для учащихся 5–7 классов. Этот ресурс доступен на сайте «Патриот 03» как для педагогов, так и для школьников. Кроме того, он обратил внимание на научно-популярное издание «История Бурятии с древнейших времён до современности», созданное сотрудниками Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.

- Очень отрадно, что проект бесшовного патриотического воспитания уже выходит на высокий уровень. Благодаря чему наши дети и взрослые смогут ознакомится с уникальными материалами, которые представлены в данном издании. В свое время, мы с большим интересом изучали подобные атласы. Через советников и директоров по воспитанию мы можем рассказывать об этом атласе, чтобы все изучали и знали историю родного края. В других регионах подобные проекты есть, конечно, но они в виде учебных пособий. Именно в формате атласа - это более творческий подход. Думаю, что он найдет отклик у наших жителей. Мы будем транслировать другим регионам то, как у нас реализовывается проект бесшовного патриотического воспитания на уровне республики, - прокомментировала региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Республики Бурятия Татьяна Усынина.

Глава Бурятии на презентации отметил, что, работая над проектом, думали прежде всего о наших детях, потому что они – наше будущее, кому жить в Бурятии и любить ее.





- Атлас – это не просто книга, это часть государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» и проекта бесшовного патриотического воспитания «С чего начинается Родина». В атласе красной нитью напоминание, что родина начинается с вашего дома, вашей улицы, красоты Байкала, гор, лесов, степей и рек. Книга издана на двух языках: русском и бурятском. Это сделано для того, чтобы наши традиции, история и культура жили вечно. Атлас получился очень красочным и живым. Поздравляю коллектив авторов издания – ученых, географов, биологов, историков, филологов, художников, дизайнеров. Уверен, что атлас «Я и моя Бурятия» с интересом будут листать, читать, изучать не только дети, но и взрослые – каждый найдет для себя что-то новое, - резюмировал Глава Бурятии.

Напомним, что проект Детского энциклопедического атласа «Я и моя Бурятия» инициирован Комитетом по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия в прошлом году. Книга издана по заказу Правительства Республики Бурятия в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» и проекта бесшовного патриотического воспитания «С чего начинается Родина».