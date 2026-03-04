Культура 04.03.2026 в 17:00

Директор театра «Ульгэр» возглавила Союз театральных деятелей Бурятии

Баирма Дашидоржиева будет руководить организацией следующие 5 лет
Текст: Карина Перова
Директор театра «Ульгэр» возглавила Союз театральных деятелей Бурятии
Фото: личная страница Баирмы Дашидоржиевой

В Бурятии выбрали председателя регионального отделения Союза театральных деятелей. Отчетно-выборная конференция состоялась 2 марта на Малой сцене Русского драматического театра, собрав 80 делегатов – представителей пяти профессиональных театров, ветеранов сцены, педагогов ВСГИК и др.

Заслуженный артист России Дмитрий Панков, 15 лет возглавлявший СТД Бурятии, выступил с докладом о проделанной работе правления. Новым руководителем стала директор Бурятского театра кукол «Ульгэр», заслуженный работник культуры Бурятии Баирма Дашидоржиева. Всего было четыре кандидата.

Также избрали новый состав правления, в который вошли: директор Молодежного художественного театра Артём Баскаков, заслуженный работник культуры Бурятии Елена Гильмулина, заслуженная артистка Бурятии Оюна Кынзыбеева, заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина, народная артистка Бурятии Надежда Мунконова, заслуженный работник культуры России Людмила Намсараева, народная артистка Бурятии Алла Натансон, заслуженная артистка России Билигма Ринчинова, заслуженный артист Бурятии Александр Хандажапов и художественный руководитель Бурятского театра драмы Олег Юмов.

А в контрольно-ревизионную комиссию вошли: народный артист Бурятии Дымбрыл Улзутуев (председатель), заслуженная артистка Бурятии Екатерина Белькова и народный артист Бурятии Михаил Овчаров.

Члены правления и КРК будут работать следующие 5 лет.   

союз театральных деятелей

