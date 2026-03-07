Культура 07.03.2026 в 12:57

В Бурятии ищут модельеров и дизайнеров

Объявлен конкурс «Торгон зам»
Текст: Номер один
фото от Минкультуры РБ

Республиканский центр народного творчества приглашает дизайнеров и мастеров со всей Бурятии принять участие в конкурсе «Торгон зам» и представить республику на Международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана – 2026». Конкурс направлен на поиск талантливых мастеров в области национального костюма, сохранение культурного наследия и поддержку инновационных идей в дизайне.

Участники смогут продемонстрировать свои работы в четырёх номинациях:

Традиционный костюм — создание аутентичного национального наряда с соблюдением традиционных канонов и использованием традиционных материалов и декора.

Стилизованный костюм — интерпретация национального костюма с применением современных технологий и материалов, при этом сохраняя узнаваемые этнические элементы.

Повседневная одежда с этническими мотивами — коллекции современной одежды, включающие этнические элементы и предназначенные для повседневного ношения.

Авангардные наряды — экспериментальные коллекции, в которых традиционные элементы сочетаются с ультрасовременными дизайнерскими решениями.

Каждая номинация разделена на две категории участников:

Профессионалы — дизайнеры, модельеры и художники по костюму с профильным образованием.

Любители — мастера, занимающиеся творчеством без специального образования.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства культуры РБ.

Победители конкурса будут награждены дипломами и войдут в состав сборной творческой делегации республики Бурятия для участия в международном фестивале «Алтаргана – 2026». Остальные участники получат дипломы конкурса.

