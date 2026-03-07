Культура 07.03.2026 в 15:52

В Бурятии пройдет фестиваль восхвалений

Он посвящен к юбилею Эгитуйского дацана
Фото: Буддийская традиционная сангха Бурятии

В честь 200-летия Эгитуйского дацана состоится международный фестиваль магтаалов «ЭГЭТЫН ДАСАНАЙ 200 ЖЭЛ». Данное мероприятие станет частью праздничной программы, который пройдет в июле этого года.

Участники исполнят традиционные или авторские магтаалы (восхваления), посвященные Эгитуйскому дацану, статуе Зандан-Жуу, выдающимся ламам или духовным событиям, связанных с дацаном. Приветствуется представление магтаалов, записанных со слов носителей традиции (старейшин, хранителей фольклора).

Возрастные категории: Багашуул(детская возрастная группа): 10-16 лет; Томошуул (взрослые) : 17-60 лет; Наһатайшуул (пожилые): 60 лет и старше

Для участия в Фестивале участники должны отправить видеозапись или ссылку на выступление на Яндекс Диске на email: eravnarkdz@mail.ruegetindasan200@mail.ru. В срок до 15 июня 2026 года (на бурятском, монгольском языках).

0+ Возрастное ограничение

Теги
буддизм

