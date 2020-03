«Хулиганский» спектакль: бестужевцы показали своего «Онегина»

Спектакль оказался неожиданным, эпатажным, переходящим из гротеска в драму и обратно, и абсолютно авторским

Премьера ГРДТ по мотивам романа в стихах Александра Пушкина была анонсирована давно. Обещанный «по-пушкински» хулиганский спектакль оказался таковым: неожиданным, эпатажным, переходящим из гротеска в драму и обратно, и абсолютно авторским.Над ним работала команда постановщиков из Москвы – режиссер Иван Комаров, ученик Виктора Рыжакова, нынешнего худрука «Современника»; художница Ваня Боуден, которая кроме театра работает в качестве художника в кино, рекламе, музыкальных клипах; Алина Журина, драматург и сценарист телеканала 2х2, а также художник по свету Максим Бирюков.Перед показом режиссер вышел к публике и отметил, что авторы спектакля не имели намерения проиллюстрировать знаменитое произведение или оскорбить поклонников классика. Это авторское высказывание на темы, предложенные Пушкиным, которые режиссер, драматург, актеры нашли в романе. Они словно задали самим себе вопросы. А кто такой Онегин? Кем бы могла быть сегодня Татьяна? Почему герои не смогли обрести счастья («а счастье было так возможно»)? И чем они похожи на нас? Пушкин в этом спектакле выглядит, скорее, как соучастник команды, такой же хулиган, играющий по их правилам.С фарсовых похорон «дяди самых честных правил» начинается спектакль: гроб горит, Онегин пьет и плачет, его красивая подруга поет песню Radiohead – Creep. Кстати, Онегиных в постановке трое. Одного играет Владимир Барташевич, другого – Аюр Доржиев, олицетворяющий безжалостность персонажа, его альтер-эго и темную сторону, и третьего - маленький мальчик – воспоминание из детства.Онегин, по версии Ивана Комарова, больше похож на Патрика Мелроуза из одноименного фильма с Бенедиктом Камбербэтчем, только тот был наркоманом, а наш пристрастился к напиткам покрепче, потому что русская хандра. И этот прием использован не для эпатажа, а чтобы подчеркнуть его внутреннюю сломленность, пустоту, слабость, эгоизм – нелюбовь. Тем более и Пушкин писал: «он пил одно стаканом красное вино». А ведь мы помним, что бестужевский «Онегин» не претендует на иллюстрацию романа, это, скорее, фантазия режиссера, его диалог с автором. А любой психолог скажет, что корни алкогольной зависимости именно в нелюбви к себе, в саморазрушении, что успешно показали авторы спектакля. Заходя вперед, хочется сказать, что алкоголизм героя есть следствие внутренних, душевных травм, полученных в детстве, причиной которой стал деспотичный, властный отец, и Онегин – жертва абьюза.Татьяна здесь тоже вовсе не барышня в платье (ее сыграла новая актриса Татьяна Ланец), а девушка в бесформенной футболке и спортивных брюках. Словно Билли Айлиш (ее песню тоже поют), не осознающая своей женственности до первой любви. Она все так же трогательна, нежна и беззащитна. Сцена ее именин одна из самых сильных в спектакле, когда напившийся Онегин от внутреннего слома намеренно причиняет боль тем, кто его окружает, потому что не способен на какие бы то ни было светлые чувства. И даже нежная привязанность Тани не заткнет огромную дыру в его сердце. Он не умеет любить. «Сенсационный ублюдок», – кричит ему в лицо Дмитрий Тарбеев в роли Ленского. Речь Ленского перед дуэлью, написанная драматургом Алиной Журиной, - мощная кульминация первого акта, когда чувства обнажены и смерть неизбежна, будь то физическая - убитый поэт или метафорическая - будь то мертвый и бесчувственный Онегин. Короче, русская хандра…Эта фраза из Пушкина повторяется из раза в раз на протяжении спектакля и даже заявлена как жанр. Русская хандра – это наше вечное состояние, когда мы сами не знаем, чего хотим, живем без цели, не способны на настоящие поступки и сильные чувства, когда живем в состоянии безысходности. Когда заливаем горе водкой, когда с ней же празднуем, с ней же хороним. I've got vodka in my blood - продолжает петь Елена Ербакова, чей персонаж придуман авторами спектакля. Когда тоскуем по кому-то, кто позаботится о нас, решит проблемы, изменит нашу жизнь без нашего участия. Именно поэтому возникает образ остановки, на которой и происходит основное действие. Первая остановка - «Деревня», вторая – «Москва», на которых все чего-то ждут в этом состоянии хандры, но никак не дождутся. И приговором для Онегина звучат слова «И в молчаливом кабинете ему припомнилась пора, когда жестокая хандра за ним гналася в шумном свете, поймала, за ворот взяла и в темный угол заперла».Особое место в спектакле занимает сцена ток-шоу, больше похожая на суд над Онегиным. Абсолютно абсурдная, сумасшедшая, странная – фейковая передача про фейковых героев и такие же чувства. Подобные, превратившие трагичные истории в хайповые темы каждый день идут по телевизору, засоряя наше внимание и разрушая, отупляя наши чувства. И это актуальная отсылка к современным масс-медиа.Спектакль Ивана Комарова – авторское высказывание. Он поднял глубокие, сложные темы через персонажей знаменитого романа, дал практически психологический анализ Онегина, да и не только его, а всех героев. Ведь недополученная любовь сказалась и на отношениях девочек – сестер Лариных. Ольга потеряла любимого и вышла замуж не по любви, Татьяна также замужем за нелюбимым генералом. И все несчастны.Да, кто-то посмотрит спектакль, и ему будет некомфортно, сложно и непонятно, кто-то скажет, что «это не Пушкин». Но это и не должен быть гениальный поэт, которого любят во всем мире. «Онегин» – это Иван Комаров, Алина Журина, Владимир Барташевич, Елизавета Михайлова, Елена Ербакова, Аюр Доржиев, Дмитрий Тарбеев, прекрасная и невероятная Нина Туманова, блестяще исполнившая роль няни, и другие актеры. Это спектакль о них и о нас. Это темы детских травм, одиночества, нелюбви, внутренней пустоты, боли, невероятной тоски по счастью.А где же светлое и прекрасное в этом спектакле, спросите вы. Оно есть. И это шанс увидеть, что бывает, если не хвалить своего ребенка, если не говорить ему о своей любви, если бояться ответственности за свою семью, если разрушать себя, беспробудно пить, причинять боль близким. Шанс что-то изменить. И этот спектакль однозначно стоит просмотра.Ольга Лазарева, «Номер один».Фото А. Даниловой