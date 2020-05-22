В Улан-Удэ театры начнут продажу билетов 1 августа

Зрителей в театрах после снятия ограничений будут рассаживать в шахматном порядке

В России продажи билетов в театры стартуют 1 августа, сообщила замглавы Минкультуры Алла Манилова. По ее словам, у большинства театров по 15 июля будет проходить «коллективный отпуск».

«С 15 июня по 15 июля у большинства театров начнется коллективный отпуск. В это время будет происходить тотальная дезинфекция — сцены, потолков, декораций, верхней машинерии. После этого репетиции возобновятся до 1 сентября. Они будут выстроены таким образом, чтобы до начала встречи со зрителями, которую театры планируют на середину сентября, успеть прогнать все спектакли»,— сказала госпожа Манилова.

Замминистра рассказала, что первыми выбрать даты спектаклей и места смогут те зрители, которые сохранили билеты на отмененные спектакли из-за пандемии коронавируса.

Глава Минкультуры Ольга Любимова ранее рассказала, что зрителей в театрах после снятия ограничений будут рассаживать в шахматном порядке. Причем это не должно повлиять на стоимость билетов.

В Бурятии театры уже несколько месяцев работают в новом режиме. К примеру, часть творческого и вспомогательного персонала театра Бурятской драмы переведена на удаленный режим работы. Но так как нужно поддерживать в здании порядок, в театре сейчас работают административно-управленческий персонал, охрана и инженерная служба. Бухгалтерия, отдел кадров, юрист оплачивают счета, работают с Пенсионным фондом, налоговой инспекцией, составляют договоры. Просчитывают убытки, решают, где и на чем можно сэкономить.

В то же время есть вещи, на которых не сэкономишь, – пришлось вернуть зрителям деньги за билеты, а это немалые суммы. На некоторые спектакли, к слову, проданы полные залы. Однако самые преданные зрители не спешат получать возврат, понимают, что рано или поздно театр откроется.



- Пока можно подвести печальный итог на 1 июня. У нас не состоится более 70 мероприятий - детских и взрослых спектаклей, концертов, на которые мы ожидали 2 тыс. человек, - сообщила сайту minkultrb.ru исполнительный директор Буряад театра Цыпилма Очирова.