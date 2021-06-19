В Бурятии дети украли из пекарни хлеб и печенье

Теперь им грозит уголовное наказание



В Дежурную часть МО МВД России «Хоринский» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестные в ночь на 1 июня проникли в хлебопекарню по ул. Ленина в с. Хоринск и похитили хлебобулочные изделия – около 5 килограммов печенья, лоток с хлебом, сообщает МВД по Бурятии.



На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Были изъяты следы пальцев рук, а также обуви. По результатам экспертизы было установлено, что следы принадлежат несовершеннолетним лицам.



Личности детей быстро установили, после чего их задержали по месту проживания. Как сообщает МВД, «похищенное частично изъято», то есть какую-то часть дети, вероятно, успели съесть или продать.



На голодных детей возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведется следствие.



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