В Бурятии в ДТП пострадали два ребенка

Водитель легкового авто не справился с управлением



Вчера, 17 июля, около 14 часов водитель автомашины Ниссан Авенир двигался по автодороге Тохой-турбаза "Щучье Озеро". За рулем автомобиля находилась женщина. Во время поездки автоледи не справилась с рулевым управлением, совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП в Гусиноозерскую ЦРБ доставлены: два несовершеннолетних ребенка 2010 и 2016 года рождения, жители Заиграевского района. Оба ребенка в момент ДТП находились на заднем сиденье и были пристегнуты ремнями безопасности. После осмотра медиков, дети отпущены домой. У них диагностированы ушибы, - сообщает Селенга-инфо.



Фото: "Номер один".





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