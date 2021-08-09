В Улан-Удэ бесследно исчез подросток из Гусиноозерска

Два дня назад парень уехал на велосипеде и не вернулся





МВД Бурятии разыскивает 15-летнего жителя Гусиноозерска Константина Полежаева. Подросток приехал в Улан-Удэ к родственникам. Днем 7 августа он уехал на велосипеде с ул. Челутаевской и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения.Был одет в белую футболку, черные шорты и черные кроссовки.Особые приметы: на левой щеке шрам размером 2 см, отсутствуют два передних зуба.Уехал на велосипеде белого цвета, диски колес синего цвета.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о Константине Полежаеве или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-951-623-27-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).