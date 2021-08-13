Житель Бурятии пытался выдать убийство за несчастный случай

Мужчина почти убедил свидетелей дать ложные показания





Днем 12 августа в одном из домов села Усть-Бургалтай Закаменского района Бурятии произошло убийство 38-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 36-летнего знакомого покойного, с которым они вместе распивали спиртное, а затем поссорились.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подозреваемый мужчина вместе с приятелем пришел в гости к чете односельчан, с которыми они вместе стали употреблять спиртное. Через несколько часов застолья гости из-за незначительного повода поссорились. В ходе ссоры подозреваемый повалил собутыльника на пол, а затем ногами нанес ему множество ударов по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.После этого подозреваемый попытался склонить хозяина дома и его супругу укрыть преступление, предлагая им сообщить, что потерпевший упал с мотоцикла. Они вызвали фельдшера, которому рассказали версию про падение. Однако прибывшим вслед полицейским не стали лгать и дали правдивые показания.Фото: «Номер один»