В Бурятии пока не могут найти пропавшего подростка

Возможно, он направляется на велосипеде в сторону Иркутска или Читы





Полиция Бурятии продолжает розыск 15-летнего жителя Гусиноозерска Константина Полежаева. Напомним, подросток 7 августа около 14 часов уехал на велосипеде с ул. Челутаевской в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения.Был одет: в белую футболку, черные шорты и черные кроссовки.Особые приметы: на левой щеке шрам размером 2 см, отсутствуют два передних зуба.Уехал на велосипеде белого цвета, диски колес синего цвета.Ранее уходил.По имеющейся информации, подросток может передвигаться по автодорогам в направлении Иркутска или Читы.При наличии какой-либо информации о Константине Полежаеве или его местонахождении МВД Бурятии просим сообщить по телефонам: 8-924-555-97-55, 8-951-623-27-12, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).