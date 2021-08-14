В Бурятии за 10 дней поймали 30 пьяных мотоциклистов

Всего на любителей двухколесного транспорта составлено почти три сотни протоколов



В Бурятии с 1 по 10 августа прошел V этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоцикл», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сотрудники ГИБДД проверили больше 460 мототранспортных средств. На водителей, допустивших нарушения, составлено 284 административных материала. В том числе - за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством – 76 протоколов. За управление мотоциклом или мопедом, либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах – 74 протокола. За управление транспортным средством в состоянии опьянения – 30, причем, трое мотоциклистов задержаны за повторное управление мототехникой в состоянии опьянения.



«Напоминаем, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла - категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке и иметь полис ОСАГО. Во время поездки водитель и пассажир должны находиться в мотошлеме», - сообщили в МВД по РБ.



Фото: «Номер один»





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