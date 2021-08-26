В Бурятии неизвестные пытаются скрыть следы экологического преступления

Возле места слива химикатов в тайге перекрыли дорогу и спилили дорожный знак





Экологические следы техногенной аварии в Баунтовском районе Бурятии, где неизвестные лица слили в лесу тонны токсичной жидкости , могут быть уничтожены и спрятаны от следствия.

Напомним, как уже сообщал «Номер один», в Баунтовском районе Бурятии на промплощадке одного из предприятий произошла утечка высокотоксичной жидкости, уничтожившей лес и все живое. Авария произошла еще в июле на одном из крупных промышленных предприятий в лесном массиве. Ее последствия можно увидеть примерно на середине пути по трассе «Романовка – Багдарин». Судя по видеозаписи, оказавшейся в распоряжении редакции «Номер один», отходы были настолько токсичными, что в месте слива и на протяжении около 100 метров в глубину тайги выжжена даже трава. Что резко контрастирует со здоровой частью леса, не затронутой сливом. В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре сообщили, что Баунтовский район «неподнадзорен ведомству».









В качестве доказательства представлены видео с места событий. Будем надеяться, что контролирующие органы Бурятии наберутся решимости и все же выедут на место событий.







Отметим, пока происшествием заинтересовалась только Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Вчера она сообщила, что обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой «оказать содействие в решении вопроса, связанного с химическим загрязнением лесного массива в Баунтовском районе и провести проверку по данному факту».



Между тем министерство природных ресурсов Бурятии проявило интерес к публикации «Номер один». Однако рейдовый выезд для установления факта нарушения экологического законодательства чиновники не смогли организовать. В ведомстве оперативно не ответили и на запрос «Номер один». А пока чиновники думают, участники экологического преступления успевают заметать следы.- На прошлой неделе дорогу, ведущую к месту возможной утечки, засыпали грунтом и даже отпилили столбик, на котором стоял опознавательный знак месторождения, где и произошел слив химикатов, - сообщила журналист Анастасия Журавлева из интернет-издания Chita.ru. - Видимо, нарушители ждали экологической проверки и решили тем самым затруднить въезд на место слива. Затем, вероятно, когда следы преступления уничтожили, дорогу снова «открыли», сбросив бульдозером грунт на обочину.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: скриншот видео