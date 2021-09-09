В Улан-Удэ осудили бывшего сотрудника колонии, который сбывал наркотики зекам

Благодаря сделке со следствием мужчина получил условный срок





Октябрьский райсуд Улан-Удэ вынес приговор в отношении 23-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии №8 УФСИН Бурятии. Он обвинялся в шести эпизодах превышения должностных полномочий, пяти фактах мелкого взяточничества, двух покушениях на незаконный сбыт наркотиков, а также в получении взятки за незаконные действия.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2020 по март 2021 года по просьбе заключенных за деньги проносил в колонию средства связи, наркотики и другие вещи, использование которых осужденными запрещено. За свои действия сотрудник получал взятки в размере от 1 до 16 тысяч рублей, которые передавались ему наличными или переводами на банковский счет.23 марта 2021 года обвиняемый попытался пронести в колонию крупную партию наркотиков, которые затем намеревался сбыть заключенным. Однако во время прохождения пропускного пункта его разоблачили. После этого в квартире злоумышленника провели обыск и обнаружили еще один сверток с наркотиками, которые он также собирался пронести в колонию.Несмотря на солидный букет обвинений, подсудимый легко отделался. Его приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Столь мягкий приговор объясняется тем, что экс-сотрудник полностью признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В суде его дело рассматривалось в особом порядке.Фото: «Номер один»