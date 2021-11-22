В Бурятии юноша решил начать взрослую жизнь с убийства

Молодой человек на своем дне рождения напал с ножом на приятеля





Правоохранители Бурятии задержали 18-летнего жителя Гусиноозерска, подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщили в Следственном комитете, вечером 18 ноября обвиняемый с 23-летним приятелем отмечал свое 18-летие в квартире у знакомой девушки. Молодые люди распивали спиртное. Ночью на фоне алкогольного опьянения юноша вступил с собутыльником в спор, который перерос в ссору, а затем в потасовку. Во время драки обвиняемый схватил нож и стал наносить им удары по противнику. В этот момент хозяйка квартиры, которую нападавший чуть раньше оттолкнул с пути и уронил на пол, поднялась и помещала дальнейшей расправе. Затем девушка вызвала скорую и полицию. Потерпевшего госпитализировали с многочисленными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и живота и оказали необходимую врачебную помощь.Задержанный юноша не стал отпираться и показал место в подвале дома, где успел спрятать нож. Молодому человеку уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. Решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: Следственный комитет Бурятии