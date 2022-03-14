Происшествия 14.03.2022 в 08:39
В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»
Сумма штрафа превысила полмиллиона рублей
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Кижингинского района. Он обвинялся в приобретении в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, бизнесмен приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину (сосну и лиственницу) объемом 93 кубометра для ее последующей реализации. Стоимость древесины составила 536 тыс. рублей.
«Преступная деятельность пресечена в результате проверки, проведенной рабочей группой в составе представителей прокуратуры района, органа полиции и Бурприроднадзора. По материалам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело», - рассказали в надзорном ведомстве.
Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его на 550 тысяч рублей. Изъятая древесина обращена в доход государства.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, бизнесмен приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину (сосну и лиственницу) объемом 93 кубометра для ее последующей реализации. Стоимость древесины составила 536 тыс. рублей.
«Преступная деятельность пресечена в результате проверки, проведенной рабочей группой в составе представителей прокуратуры района, органа полиции и Бурприроднадзора. По материалам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело», - рассказали в надзорном ведомстве.
Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его на 550 тысяч рублей. Изъятая древесина обращена в доход государства.
Фото: «Номер один»
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