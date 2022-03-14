В Бурятии бизнесмена оштрафовали за скупку древесины у «черных лесорубов»

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Кижингинского района. Он обвинялся в приобретении в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, бизнесмен приобрел заведомо незаконно заготовленную древесину (сосну и лиственницу) объемом 93 кубометра для ее последующей реализации. Стоимость древесины составила 536 тыс. рублей.«Преступная деятельность пресечена в результате проверки, проведенной рабочей группой в составе представителей прокуратуры района, органа полиции и Бурприроднадзора. По материалам проверки следственным органом возбуждено уголовное дело», - рассказали в надзорном ведомстве.Суд признал бизнесмена виновным и оштрафовал его на 550 тысяч рублей. Изъятая древесина обращена в доход государства.Фото: «Номер один»