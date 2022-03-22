Морской пехотинец из Бурятии погиб в боях под Киевом

15 марта в ходе специальной военной операции на Украине, сражаясь за освобождение населенного пункта Обуховичи Киевской области, погиб морской пехотинец из Бурятии Алексей Мартынов.Как сообщает паблик «Хоринск-инфо.24/7», Алексей Мартынов родился 3 октября 2002 года в селе Хасурта. Учителя вспоминают, что он был активным участником всех школьных мероприятий, увлекался электроникой. По характеру был общительный, дружелюбный, честный, добрый и отзывчивый. Хороший товарищ и друг, всегда был готов прийти на помощь.Награждался грамотами за успехи в учёбе и в спортивных соревнованиях. В районном конкурсе допризывников одержал победу в номинации «Лучший по разборке и сборке АК–74» среди учащихся 10-11 классов.После окончания Хасуртайской школы поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта. С отличием закончив учёбу, получил профессию слесарь железнодорожных путей. В свои 18 лет имел водительские права категории В и С, в Хоринском ДОСААФ закончил курсы крановщика.В июне 2021 года был призван на срочную службу в ряды Российской Армии, служил в морской пехоте во Владивостоке. В 2022 году заключил контракт и был направлен в Беларусь, с началом специальной военной операции был перенаправлен в Украину.«Матрос Мартынов Алексей Максимович нес службу водителем автомобильного взвода роты обеспечения батальона морской пехоты. За мужество и образцовое выполнение воинского долга, проявленные в ходе специальной военной операции, матрос Мартынов Алексей Максимович представлен к государственной награде. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. В наших сердцах он навсегда останется достойным сыном своего Отечества!», - сообщает «Хоринск-инфо.24/7».В селе Хасурта у Алексея Мартынов остались мама, старший брат и сестра школьница.Фото: «Хоринск-инфо.24/7»