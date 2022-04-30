В Улан-Удэ сотрудника Авиазавода убило молотом

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки» - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.

30 апреля 2022 года утром в одном из цехов Улан-Удэнского авиационного завода рядом с установкой штамповочного молота было обнаружено тело 36-летнего кузнеца-штамповщика с травмой головы. По данному факту следственным отделом по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия проводится доследственная проверка.По предварительным данным, 30 апреля 2022 года кузнец-штамповщик заступил на смену и приступил к изготовлению деталей при помощи листо-штамповочной установки. Спустя некоторое время другие работники, находившиеся в цеху, услышали необычный звук работы молота на станке кузнеца, подошли проверить и обнаружили напарника мертвым. Вероятно, несчастный случай произошел, когда кузнец вынимал штамповку со станины. В этот момент на него сверху опустился молот, причинив смертельные повреждения.