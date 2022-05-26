В Бурятии ищут виновника пожара в СНТ «Лето»

«По предварительным данным, возгорание травы произошло из-за неосторожного обращения неизвестных лиц с огнем. Очаг мог находиться вблизи автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга». Не исключено, что причиной пожара послужил тлеющий окурок, брошенной из проезжающей машины. Естественной преградой для огня на пути к границам садового товарищества являлась река Брянка, однако из-за сильных порывов ветра огонь преодолел водное препятствие и продолжил распространяться», - рассказали в следственном ведомстве.





