Происшествия 26.05.2022 в 14:09

В Бурятии ищут виновника пожара в СНТ «Лето»

Возможно, причиной возгорания стал брошенный окурок
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии ищут виновника пожара в СНТ «Лето»
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту пожара в СНТ «Лето» Заиграевского района.

Напомним, днем 25 мая вблизи села Усть-Брянь загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра пожар вскоре достиг границ садового некоммерческого товарищества «Лето» и перекинулся на строения. В результате огнем уничтожено 7 домов и 14 надворных построек.

«По предварительным данным, возгорание травы произошло из-за неосторожного обращения неизвестных лиц с огнем. Очаг мог находиться вблизи автодороги «Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга». Не исключено, что причиной пожара послужил тлеющий окурок, брошенной из проезжающей машины. Естественной преградой для огня на пути к границам садового товарищества являлась река Брянка, однако из-за сильных порывов ветра огонь преодолел водное препятствие и продолжил распространяться», - рассказали в следственном ведомстве.


В ходе доследственной проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за выполнение в населенном пункте противопожарных мероприятий.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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