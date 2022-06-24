Происшествия 24.06.2022 в 17:20

Следственный комитет сообщил подробности взрыва самогонного аппарата в Улан-Удэ

19-летний самогонщик госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
Следственный комитет сообщил подробности взрыва самогонного аппарата в Улан-Удэ
Следственный комитет Бурятия начал доследственную проверку по факту происшествия с самогонным аппаратом на ул. Фрунзе в Улан-Удэ.

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 24 июня 19-летний молодой человек, проживающий в 2-х комнатной квартире, установил в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства для изготовления спиртосодержащей продукции из самодельного сусла. В какой-то момент парень включил свет в комнате и неожиданного для него произошел взрыв газа, скопившийся в результате работы самогонного аппарата, без возгорания.


«В настоящее время молодой человек с термическими ожогами верхних конечностей и лица госпитализирован в лечебное учреждение. В момент происшествия он находился дома один», - сообщили в Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято правовое решение.

Напомним, в результате взрыва серьезные повреждения получила не только квартира самогонщика, но и подъезд пятиэтажки.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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