Следственный комитет сообщил подробности взрыва самогонного аппарата в Улан-Удэ

Как рассказали в следственном ведомстве, днем 24 июня 19-летний молодой человек, проживающий в 2-х комнатной квартире, установил в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства для изготовления спиртосодержащей продукции из самодельного сусла. В какой-то момент парень включил свет в комнате и неожиданного для него произошел взрыв газа, скопившийся в результате работы самогонного аппарата, без возгорания.







По результатам проверки будет принято правовое решение.







Напомним, в результате взрыва серьезные повреждения получила не только квартира самогонщика, но и подъезд пятиэтажки

Следственный комитет Бурятия начал доследственную проверку по факту происшествия с самогонным аппаратом на ул. Фрунзе в Улан-Удэ.«В настоящее время молодой человек с термическими ожогами верхних конечностей и лица госпитализирован в лечебное учреждение. В момент происшествия он находился дома один», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии