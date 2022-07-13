Происшествия 13.07.2022 в 14:32

В Улан-Удэ росгвардейцы нашли наркотики у семейного дебошира

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ росгвардейцы нашли наркотики у семейного дебошира
В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о семейном скандале в одном из домов в микрорайоне Заречный. На место происшествия выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

«В ходе разбора и пресечения конфликта росгвардейцы заметили на веранде подозрительную растительную массу, разложенную для сушки, которая имела характерный запах дикорастущей конопли. По заключению экспертов, изъятое вещество оказалось марихуаной, ее вес составил около 60 граммов», - рассказали в Росгвардии.

Хозяина жилища, 43-летнего улан-удэнца, доставили в полицию. Он сознался, что наркотическое средство готовил для личного употребления. Мужчина ранее уже был судим за аналогичное преступление. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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