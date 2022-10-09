Происшествия 09.10.2022 в 11:22

В Улан-Удэ мошенники придумали новую схему обмана

На этот раз главными жертвами становятся безработные  
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мошенники придумали новую схему обмана
Мошенники изобрели хитроумную схему, как зарабатывать на людях, которым срочно нужна работа или дополнительный заработок. Для начала во всевозможных бесплатных пабликах в соцсетях или досках объявлений размещается объявление о приеме на работу. При этом условия работы и размер заработка довольны выгодные. К примеру, в паблике В Контакте «Работа в Улан-Удэ Вакансии 03» опубликовали следующее объявление: «Требуется продавец в ларёк «овощи фрукты» Требования: честность. Обязанности: продажа овощей и фруктов. Можно без опыта, студентам. Режим работы с 10 до 21, можно не полный рабочий день. График любой. Оплата 2400 каждый день в конце смены. Ларёк тёплый, с электричеством, обогревателем. Пишите смс на Ватсапп по номеру +7951 712-17-45». 

Желающих попасть на такую работу объявилось немало. Однако многие вскоре заподозрили в этой схеме ловушку. Так, улан-удэнец Матвей после переписки с «работодателем» сразу понял, что это обман. 

- Они говорят, что перед тем как устроиться на работу, нужна медкнижка. И говорят ,что все расходы возьмут на себя. А позже дают контакты странной особы, которая просто стоит на том, чтобы я  для начала сам оплатил. А медкнижка якобы придет позже. Но как только речь зашла о личной встрече, сразу мне отвечать перестали, - рассказывает Матвей. 

Он предоставил нам скрины переписок. 

«К сожалению, без актуальных документов работать с продуктами питания нельзя. Могу подсказать, где я и наш персонал делал в районе 1500 рублей, в течении 5-8 часов готова без прохождения врачей. После чего мы вас ждем на стажировку. В первый день стажировки мы производим компенсацию по чеку в полном объеме (возвращаем вам потраченные деньги на нее и оплачиваем стажировку)» - написано в сообщении от «работодателя». 

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Улан-удэнка Анна и вовсе наткнулась на откровенное хамство при попытке вывести мошенников на чистую воду. 

- Я похожие объявления стала видеть повсюду и писать им, мол, зачем обманываете людей. На что мне ответили откровенным матом, послав далеко. И приписали: «Иди ищи работу», - говорит Анна. 

Обманутые горожане просят вмешаться МВД республики. Тем более, что мошенники, не стесняясь, повсюду оставляют свои контакты. 

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