В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на ул. Блинова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и девушка на вид около 20 лет (ее личность до сих пор не установлена) - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы.Как отметили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии