Происшествия 10.10.2022 в 10:13

В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими

Еще три человека получили травмы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
Смертельное ДТП произошло сегодня ночью на ул. Блинова в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 29-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии два пассажира - 19-летний парень и девушка на вид около 20 лет (ее личность до сих пор не установлена) - погибли на месте. Сам водитель и ещё 2 пассажира получили травмы и были госпитализированы.

Как отметили в Госавтоинспекции, водитель не имел прав и управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД Бурятии
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