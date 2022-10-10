Происшествия 10.10.2022 в 10:54

В Улан-Удэ пьяный водитель отправил в кому пьяного пешехода

Сразу несколько ДТП с участием пешеходов зарегистрировано в минувшие выходные в Бурятии
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ пьяный водитель отправил в кому пьяного пешехода
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в субботу 6 часов утра автомобиль «Тойота Платц» на ул. Борсоева сбил 30-летнего мужчину, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В результате наезда пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован в БСМП.


Поздним вечером в Иволгинском районе на автодороге Улан-Удэ – Кяхта в 15 км от села Оронгой 40-летний водитель автомобиля «Тойота Виш» на неосвещенном участке дороги сбил 38-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

В воскресенье ночью на ул. Бабушкина в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» сбил 37-летнего пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы, в состоянии комы его госпитализировали в БСМП. Как отметили в Госавтоинспекции, и водитель, и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД Бурятии
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