Происшествия 30.10.2022 в 12:39
В Бурятии прокуратура поставила на контроль расследование дела по факту гибели рабочего
Проходчик погиб на руднике в результате обрушения горной массы
Текст: Номер один
Прокуратура республики в связи с гибелью рабочего даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности горнодобывающим предприятием ООО «Ирокинда» в Муйском районе.
По предварительным данным, 27 октября 2022 года на руднике «Ирокинда» в результате обрушения горной массы с кровли выработки проходчик получил смертельное повреждение.
Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).
Напомним, ночью 27 октября на одном из участков подземных горных работ в руднике «Ирокинда» один из проходчиков получил смертельные травмы. По предварительным данным, проходчик по заданию мастера в штольне выполнял работы по установке крепления сопряжения ленты, бурил отверстия, в которые вставлял анкера. При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в ленте, где производились работы. На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Установлено взаимодействие с межведомственной комиссией Забайкальского управления Ростехнадзора, которой параллельно осуществляется расследование несчастного случая на производстве. Также проводятся другие необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц», сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
По предварительным данным, 27 октября 2022 года на руднике «Ирокинда» в результате обрушения горной массы с кровли выработки проходчик получил смертельное повреждение.
Северобайкальским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека).
Напомним, ночью 27 октября на одном из участков подземных горных работ в руднике «Ирокинда» один из проходчиков получил смертельные травмы. По предварительным данным, проходчик по заданию мастера в штольне выполнял работы по установке крепления сопряжения ленты, бурил отверстия, в которые вставлял анкера. При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в ленте, где производились работы. На предприятии изъята документация, касающаяся техники безопасности, и проведены допросы работников, горных мастеров. Установлено взаимодействие с межведомственной комиссией Забайкальского управления Ростехнадзора, которой параллельно осуществляется расследование несчастного случая на производстве. Также проводятся другие необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия и конкретных виновных лиц», сообщили в следственном ведомстве.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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