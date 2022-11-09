В Бурятии разыскивают пропавшего детдомовца

Полиция Бурятии разыскивает 16-летнего воспитанника детского дома Кяхтинского района Виктора Тихонова. 8 ноября около 11 часов подросток ушел из здания автовокзала в Улан-Удэ и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Является уроженцем поселка Николаевский Тарбагатайского района.Приметы: европейской внешности, на вид 17 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волосы светло-русые короткие, глаза голубые.Особые приметы: шрамы-линии на левой руке, татуировка в виде звезды между большим и указательным пальцами левой руки. Заикается.Был одет: куртка с капюшоном темного цвета; кофта, спортивные брюки и ботинки черного цвета.Ранее уходил.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 533-62-05, 8 (3012) 29-58-73, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).