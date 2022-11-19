Происшествия 19.11.2022 в 18:42
В Бурятии огромные крысы вступают в схватку с собаками
Необычное происшествие было снято на видео
Текст: Номер один
В паблике Подслушано Селенгинск/ Кабанский район 03 местные жители обсуждают необычное явление. На улице они обнаружили крысу огромных размеров. При этом животное вело себя очень нагло и агрессивно. Часть схватки собаки и крысы успели запечатлеть на видео, на котором видно, что крыса размером с немаленького кота не только не боится большого пса, который рычал на нее, но и сама нападает на него.
В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно что с большим трудом.
В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известным персонажами из мультика про черепашек ниндзя крысу Сплинтера или Рататуя.
- Это Сплинтер, из психушки сбежал.
- А где Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо?
- Я таких крыс видела в деревне. Я мышей не боюсь, думала, что крысы тоже не страшны, пока их у дяди в клетке-мышеловке не увидала. Они как раз таких размеров и были.
- Это не крыса, а ондатра, горбатая спинка у неё и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят иногда, - спорят сельчане.
Фото: Pixabay.com, скриншот.
В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно что с большим трудом.
В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известным персонажами из мультика про черепашек ниндзя крысу Сплинтера или Рататуя.
- Это Сплинтер, из психушки сбежал.
- А где Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо?
- Я таких крыс видела в деревне. Я мышей не боюсь, думала, что крысы тоже не страшны, пока их у дяди в клетке-мышеловке не увидала. Они как раз таких размеров и были.
- Это не крыса, а ондатра, горбатая спинка у неё и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят иногда, - спорят сельчане.
Фото: Pixabay.com, скриншот.
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