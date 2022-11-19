В Бурятии огромные крысы вступают в схватку с собаками

В паблике Подслушано Селенгинск/ Кабанский район 03 местные жители обсуждают необычное явление. На улице они обнаружили крысу огромных размеров. При этом животное вело себя очень нагло и агрессивно. Часть схватки собаки и крысы успели запечатлеть на видео, на котором видно, что крыса размером с немаленького кота не только не боится большого пса, который рычал на нее, но и сама нападает на него.В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно что с большим трудом.В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известным персонажами из мультика про черепашек ниндзя крысу Сплинтера или Рататуя.- Это Сплинтер, из психушки сбежал.- А где Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо?- Я таких крыс видела в деревне. Я мышей не боюсь, думала, что крысы тоже не страшны, пока их у дяди в клетке-мышеловке не увидала. Они как раз таких размеров и были.- Это не крыса, а ондатра, горбатая спинка у неё и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят иногда, - спорят сельчане.Фото: Pixabay.com, скриншот.