Происшествия 19.11.2022 в 18:42

В Бурятии огромные крысы вступают в схватку с собаками

Необычное происшествие было снято на видео  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии огромные крысы вступают в схватку с собаками
В паблике Подслушано Селенгинск/ Кабанский район 03 местные жители обсуждают необычное явление. На улице они обнаружили крысу огромных размеров. При этом животное вело себя очень нагло и агрессивно. Часть схватки собаки и крысы успели запечатлеть на видео, на котором видно, что крыса размером с немаленького кота не только не боится большого пса, который рычал на нее, но и сама нападает на него.

9b8e184f-20bd-4ede-ba5b-c29ce7d8de6e.jpg

В конце концов, победу одерживает пес. Хоть и видно что с большим трудом. 

В комментариях сразу начали сравнивать крысу с известным персонажами из мультика про черепашек ниндзя крысу Сплинтера или Рататуя. 

- Это Сплинтер, из психушки сбежал. 

 - А где Донателло, Микеланджело, Рафаэло и Леонардо? 

- Я таких крыс видела в деревне. Я мышей не боюсь, думала, что крысы тоже не страшны, пока их у дяди в клетке-мышеловке не увидала. Они как раз таких размеров и были.

- Это не крыса, а ондатра,  горбатая спинка у неё и сидит. Просто у нас ондатры рядом живут на реке, хатки делают. Выходят иногда, - спорят сельчане. 

Фото: Pixabay.com, скриншот. 

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии огромные крысы вступают в схватку с собаками
19.11.2022 в 18:42
В Бурятии у военного украли два миллиона, полученные им после ранения в СВО
19.11.2022 в 14:59
В Бурятии прошел прием граждан по вопросам защиты прав детей
19.11.2022 в 14:24
В Улан-Удэ спасли ребенка с врождённой патологией
19.11.2022 в 13:30
Бурятские туристы полетели на «зимовку»
19.11.2022 в 09:30
В Бурятии население разочаровалось в сигаретах
19.11.2022 в 09:01
Китайские машины завоевывают авторынок Бурятии
19.11.2022 в 08:30
В Улан-Удэ некому водить новые автобусы
19.11.2022 в 07:00
В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан
18.11.2022 в 19:18
В Горсовете Улан-Удэ обсудили изменения в сфере культуры столицы
18.11.2022 в 19:13
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
В Бурятии у военного украли два миллиона, полученные им после ранения в СВО
Найти преступника помогли видеокамеры
19.11.2022 в 14:59
В Улан-Удэ горожанин убил соседа, который не оставил его наедине с дамой
Убийца проведет в колонии строгого режима девять лет, весьма критичных для 58-летнего пенсионера  
18.11.2022 в 17:05
Загадочные раны
В Улан-Удэ родители обнаружили на теле двухлетней малышки гематомы и царапины
18.11.2022 в 16:47
Два пожилых водителя пострадали в Бурятии в ДТП
Иномарка врезалась в стоящий УАЗ, чей шофер копошился под машиной
18.11.2022 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru