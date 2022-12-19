Происшествия 19.12.2022 в 10:25

Число жертв ночного ДТП в Улан-Удэ возросло до двух

В Больнице скончался пассажир перевернувшейся иномарки
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Текст: Константин Воронов
Число жертв ночного ДТП в Улан-Удэ возросло до двух
Число жертв ДТП, случившегося в ночь с субботы на воскресенье в Улан-Удэ, выросло до двух. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, сегодня ночью в больнице скончался 62-летний пассажир перевернувшейся иномарки.

Напомним, около 12 часов ночи 58-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении Эрхирика, в районе ДНТ «Дымок» не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и перевернулся. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте, пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Фото: ГИБДД Бурятии
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