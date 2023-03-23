Происшествия 23.03.2023 в 17:04

В Бурятии виновником крупного пожара в селе Бараты оказался наркоман

Первый пожар парень устроил случайно, а затем стал поджигать намеренно
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии виновником крупного пожара в селе Бараты оказался наркоман
В Бурятии оперативники Селенгинского района задержали 26-летнего парня, подозреваемого в поджогах в селе Бараты. Молодой человек проживает в том же селе, ранее он привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.

Парень рассказал, что проник в соседский сарай для изготовления наркотиков. В процессе изготовления произошло воспламенение горючей жидкости, пожар стал быстро распространяться. Молодой человек утверждает, что пытался потушить пламя, однако это ему не удалось. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома.

Позже, чтобы отвести о себя подозрения, парень устроил еще два поджога.



«Предварительно у сельчанина установлен факт наркопотребления. После получения результатов медицинского освидетельствования будет решен вопрос о привлечении его к административной ответственности. По фактам поджогов решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в МВД Бурятии.

Напомним, днем 21 марта в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании надворной постройки с переходом огня на частный дом. Шквалистый ветер и плотная застройка способствовали быстрому развитию пожара на дома и хозяйственные строения, расположенные на соседних участках. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении участвовали сотрудники МЧС, государственной противопожарной службы республики, лесной охраны, администрации сельского поселения и местные жители. Всего было задействовано 19 единиц техники и 52 человека.

В результате пожара от огня пострадали 3 двухквартирных дома, частично нежилые, и надворные постройки, По уточненным данным, общая площадь пожара составила около 600 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.

Фото и видео: МВД Бурятии
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