Происшествия 17.04.2023 в 12:32

Еще один житель Бурятии погиб на пожаре

Горел дом в селе Сосново-Озерское
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Текст: Константин Воронов
Еще один житель Бурятии погиб на пожаре
Очередной трагический пожар произошел сегодня ночью в Бурятии. На улице Гастелло в селе Сосново-Озерское загорелся частный жилой дом.

«К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Чуть более получаса ушло на полную ликвидацию возгорания. В ходе тушения внутри дома было обнаружено тело 49-летнего мужчины, предположительно, хозяина жилища. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении», - рассказали в МЧС Бурятии.

Напомним, в субботу, 15 апреля, в селе Новый Заган на пожаре погибли две женщины. Еще один пожар со смертельным исходом случился в Улан-Удэ. Там при тушении горящего нежилого дома на улице Терешковой обнаружили тело мужчины.

Фото: МЧС Бурятии
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