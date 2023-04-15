Политика и власть 15.04.2023 в 15:33

В Мухоршибирском районе загорелся дом

При тушении пожара нашли два тела
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Текст: Номер один
В Мухоршибирском районе загорелся дом

Днём в селе Новый Заган на улице Ленина произошёл пожар в жилом доме. На место происшествия подоспели пожарные 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Республики Бурятия. К сожалению, в ходе тушения и осмотра помещения были обнаружены мёртвыми две женщины. Одной было 52 года, другой 57.



В настоящее время проводится тушение возгорания, площадь уточняется. На месте работает дознаватель МЧС России. 



Фото: МЧС России Главное управление по Республике Бурятия

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