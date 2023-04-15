В Мухоршибирском районе загорелся дом

Днём в селе Новый Заган на улице Ленина произошёл пожар в жилом доме. На место происшествия подоспели пожарные 7-го Мухоршибирского отряда ГПС Республики Бурятия. К сожалению, в ходе тушения и осмотра помещения были обнаружены мёртвыми две женщины. Одной было 52 года, другой 57.







В настоящее время проводится тушение возгорания, площадь уточняется. На месте работает дознаватель МЧС России.