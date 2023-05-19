Происшествия 19.05.2023 в 15:36

В Улан-Удэ директора МУП «Городские маршруты» отправили в СИЗО

Алексея Кожевникова обвиняют в получении взятки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ директора МУП «Городские маршруты» отправили в СИЗО
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Напомним, он был задержан правоохранителями 17 мая.

Согласно решению суда, Алексей Кожевников взят под стражу сроком на два месяца, до 17 июля 2023 года включительно.

Как сообщили в пресс-службе суда, директор МУПа обвиняется в получении взятки.

Правоохранительные органы пока не комментируют уголовное дело в отношении Алексея Кожевникова.

Фото: «Номер один»
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