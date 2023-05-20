Происшествия 20.05.2023 в 16:43

Минздрав Бурятии прокомментировал пожар в Закаменской больнице

Причиной возгорания стало короткое замыкание
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Текст: Евгения Гармаева
Минздрав Бурятии прокомментировал пожар в Закаменской больнице

Министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова прокомментировала ночной пожар в Закаменской ЦРБ. Она сообщает, что из-за короткого замыкания и ветра со снегом произошло задымление крыши с последующим возгоранием в инфекционном отделении.

В районе Бурятии ночью загорелась больница
20.05.2023 в 13:17
Как сообщал «Номер один», в ночь с 19 на 20 мая воспламенилась крыша инфекционного отделения Закаменской центральной районной больницы. На пожаре работали 19 человек на пяти спецмашинах.




«Днём надзорные службы района были уведомлены персоналом больницы о перебоях в электроснабжении. Здание 1970 года постройки. Персоналом больницы пациенты незамедлительно эвакуированы и выписаны домой в стабильном состоянии. Администрацией Закаменской ЦРБ совместно со работниками пожарной № 22 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и территориального РЭС выявлены причины возгорания - перегорание фазы в трансформаторном блоке. Возгорание крыши оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», 

- сообщает Евгения Лудупова в соцсетях.
Минздрав Бурятии дал оперативное поручение администрациям медорганизаций провести мероприятия по техническому осмотру объектов здравоохранения на исключение возможных ЧС.


Фото: Номер один
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