Минздрав Бурятии прокомментировал пожар в Закаменской больнице

Министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова прокомментировала ночной пожар в Закаменской ЦРБ. Она сообщает, что из-за короткого замыкания и ветра со снегом произошло задымление крыши с последующим возгоранием в инфекционном отделении.

Как сообщал «Номер один», в ночь с 19 на 20 мая воспламенилась крыша инфекционного отделения Закаменской центральной районной больницы. На пожаре работали 19 человек на пяти спецмашинах.

«Днём надзорные службы района были уведомлены персоналом больницы о перебоях в электроснабжении. Здание 1970 года постройки. Персоналом больницы пациенты незамедлительно эвакуированы и выписаны домой в стабильном состоянии. Администрацией Закаменской ЦРБ совместно со работниками пожарной № 22 4-го Закаменского отряда ГПС РБ и территориального РЭС выявлены причины возгорания - перегорание фазы в трансформаторном блоке. Возгорание крыши оперативно ликвидировано. Пострадавших нет»,

- сообщает Евгения Лудупова в соцсетях.



Минздрав Бурятии дал оперативное поручение администрациям медорганизаций провести мероприятия по техническому осмотру объектов здравоохранения на исключение возможных ЧС.