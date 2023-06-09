Происшествия 09.06.2023 в 17:10

В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за горки, которая отрезала ребенку палец

Следователи приступили к поиску виновных лиц
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за горки, которая отрезала ребенку палец
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту травмирования 8-летнего ребенка, который лишился пальца, катаясь с горки на детской площадке. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«В ходе следствия будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействиям) ответственных лиц будет дана правовая оценка», - сообщили в следственном ведомстве.

Напомним, происшествие случилось 6 июня на улице Минина. Когда мальчик скатывался с горки, его палец попал в зазор. Спасти палец не удалось.

Известно, что игровая площадка находилась на балансе ТОС «Сарана». Она была построена в 2014 году на грант, выигранный в республиканском конкурсе. К настоящему времени площадка уже сильно обветшала. После происшествия с мальчиком её сразу демонтировали.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай детская площадка

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с 7 по 13 июня

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