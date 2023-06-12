Происшествия 12.06.2023 в 10:53
В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя
Жителей призывают быть осторожнее
Текст: Евгения Гармаева
Накануне в Кабанском районе в селе Большая речка заметили хозяина тайги. Медведь бродил напротив школы, сообщают в группе «Кабанск-инфо 24/7».
«Шёл по железнодорожным путям. Доведена информация до ОМВД , Бурприроднадзора, и главы поселения. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких»,
- пишут в сообществе.
Напомним, ранее Бурприроднадзор прокомментировал участившиеся встречи жителей республики с косолапыми обитателями леса, в том числе в Кабанском районе.
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«Сейчас у медведей идёт гон, а также из-за снега в гольцах идёт активное перемещение медведей вниз горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверя. Как правило, это дороги около тайги, жилье человека в труднодоступных местах», - рассказали в ведомстве.
Фото: pixabay.com