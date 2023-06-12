В районе Бурятии рядом со школой заметили медведя

Накануне в Кабанском районе в селе Большая речка заметили хозяина тайги. Медведь бродил напротив школы, сообщают в группе «Кабанск-инфо 24/7».

«Шёл по железнодорожным путям. Доведена информация до ОМВД , Бурприроднадзора, и главы поселения. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких»,

- пишут в сообществе.



Напомним, ранее Бурприроднадзор прокомментировал участившиеся встречи жителей республики с косолапыми обитателями леса, в том числе в Кабанском районе.

«Сейчас у медведей идёт гон, а также из-за снега в гольцах идёт активное перемещение медведей вниз горных массивов. Поэтому отмечаются случаи выхода зверя. Как правило, это дороги около тайги, жилье человека в труднодоступных местах», - рассказали в ведомстве.

Фото: pixabay.com