Происшествия 23.06.2023 в 15:08

В Улан-Удэ родители утонувшего подростка просят помощи в поисках

Напомним, трагедия произошла 22 июня в микрорайоне Батарейка
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ родители утонувшего подростка просят помощи в поисках

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали информацию, что родители 17-летнего улан-удэнца просят помощи.

В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток
23.06.2023 в 08:03
Как сообщал «Номер один», трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.

Сейчас жителя ищет поисково-спасательная служба, к сожалению, результатов еще нет. В связи с этим, родители улан-удэнца обращаются к горожанам.

«Нужны люди для поиска по берегу», 

- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».
К сообщению приложили номера телефонов, по которым можно связаться с близкими парня.

Тел: 89247529015 (мама), 89516249669 (сестра)


Фото: Номер один

Теги
река уда утонувший подросток

Все новости

Военнослужащим ВВО доставлено более 28 тысяч посылок в зону СВО
23.06.2023 в 15:11
В Улан-Удэ родители утонувшего подростка просят помощи в поисках
23.06.2023 в 15:08
Следствие обнародовало обстоятельства гибели подростка на Уде
23.06.2023 в 14:59
В районе Бурятии простятся с погибшим сержантом гвардии
23.06.2023 в 14:10
«Дерут кур, пугают детей»
23.06.2023 в 13:04
В Улан-Удэ нелегал пытался подкупить полицейских мелкой суммой
23.06.2023 в 12:59
В отдаленном районе Бурятии открыли новую школу
23.06.2023 в 12:21
Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев страшного ДТП
23.06.2023 в 12:04
Студенты из Улан-Удэ участвуют в конкурсе «Студенческий стартап»
23.06.2023 в 11:38
В Бурятии заработает такс-фри
23.06.2023 в 11:34
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

Читайте также
Следствие обнародовало обстоятельства гибели подростка на Уде
Его снесло в сторону от друзей, позже он даже встал на отмели, но не смог удержаться на ней
23.06.2023 в 14:59
«Дерут кур, пугают детей»
Поселок в Новосибирской области атакуют канадские волки
23.06.2023 в 13:04
В Улан-Удэ нелегал пытался подкупить полицейских мелкой суммой
Теперь ему грозит «уголовка»
23.06.2023 в 12:59
Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев страшного ДТП
Речь идет об аварии на Ключевской, где джип «Тойота Лэнд Крузер» въехал в остановку
23.06.2023 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru