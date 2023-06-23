Происшествия 23.06.2023 в 15:08
В Улан-Удэ родители утонувшего подростка просят помощи в поисках
Напомним, трагедия произошла 22 июня в микрорайоне Батарейка
Текст: Евгения Гармаева
В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали информацию, что родители 17-летнего улан-удэнца просят помощи.
Как сообщал «Номер один», трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.
В Улан-Удэ при попытке переплыть реку утонул 17-летний подросток
23.06.2023 в 08:03
Сейчас жителя ищет поисково-спасательная служба, к сожалению, результатов еще нет. В связи с этим, родители улан-удэнца обращаются к горожанам.
К сообщению приложили номера телефонов, по которым можно связаться с близкими парня.
«Нужны люди для поиска по берегу»,
- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».
Тел: 89247529015 (мама), 89516249669 (сестра)
Фото: Номер один