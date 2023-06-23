В Улан-Удэ родители утонувшего подростка просят помощи в поисках

В местном паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали информацию, что родители 17-летнего улан-удэнца просят помощи.

Как сообщал «Номер один», трагическое происшествие случилось вечером 22 июня в районе Парка Байкал (Батарейка). 17-летний подросток утонул при попытке переплыть на противоположную сторону реки.

Сейчас жителя ищет поисково-спасательная служба, к сожалению, результатов еще нет. В связи с этим, родители улан-удэнца обращаются к горожанам.

«Нужны люди для поиска по берегу»,

- сообщили в группе «Весь Улан-Удэ».



К сообщению приложили номера телефонов, по которым можно связаться с близкими парня.

Тел: 89247529015 (мама), 89516249669 (сестра)





Фото: Номер один