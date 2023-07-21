Происшествия 21.07.2023 в 11:23
В Бурятии после обильных осадков жители не могут выехать из села
В сельском поселении Алцак введен режим ЧС
Текст: Константин Воронов
Обильные осадки, включая град, выпавшие вчера в джидинском селе Алцак, отрезали жителей этого населенного пункта от внешнего мира. Мощные потоки воды, сошедшие с возвышенностей, размыли местные дороги.
Сейчас в сельском поселении Алцак введён режим ЧС. На месте работает комиссия администрации района. Уже известно, что от града пострадали крыши домов сельчан и огороды. Также вода смыла заборы.
Фото: «Джида-инфо 24/7»
«Для восстановления транспортного сообщения в селе Алцак привлечена дорожная техника. Задействованы погрузчик, грейдер, самосвал. Проезд для транспорта остаётся закрытым», - сообщает вайбер-чат «Джида-инфо 24/7».
Местных жителей просят воздержитесь от поездок.
Сейчас в сельском поселении Алцак введён режим ЧС. На месте работает комиссия администрации района. Уже известно, что от града пострадали крыши домов сельчан и огороды. Также вода смыла заборы.
Фото: «Джида-инфо 24/7»