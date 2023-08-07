В Улан-Удэ заключили под стражу жителя, который облил черной краской памятник и готовил диверсию

В Железнодорожном районном суде Улан-Удэ сообщили, что обвиняемого в осквернении памятника и приготовлении к диверсии заключили под стражу.

Как сообщал «Номер один», мужчину задержали 26 июля 2023 года. Житель облил черной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Николаевича Орешкова в парке. После задержания преступника выяснилось, что мужчина готовил диверсию на железнодорожных путях по заданию неизвестного из соцсетей. Соответствующую информацию нашли в мобильном задержанного. Свой замысел он готовился выполнить за денежное вознаграждение.

Жителю предъявлено обвинение по двум статьям: по реабилитации нацизма, а также за приготовление диверсии.

«28 июля Железнодорожным районным судом г. Улан-Удэ в отношении З. удовлетворено ходатайство старшего следователя следственного отдела по Железнодорожному району г. Улан-Удэ СУ СК РФ по РБ и с учетом тяжести предъявленного обвинения и данных о личности обвиняемого, в отношении З. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,

- сообщили в ведомстве.



Постановление вступило в законную силу 4 августа 2023 года.







Фото: администрация Улан-Удэ